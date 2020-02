4 estafas comunes que debe conocer en 2020

Martes, 18 de febrero de 2020 (CyberNews) – Los estafadores utilizan diferentes tácticas para ganarse la confianza de sus víctimas y robarles información personal y dinero. Entre las más comunes hoy en día se encuentran las llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por agentes del Gobierno.

Hay otras que, aunque menos conocidas, igualmente lo pueden perjudicar. Desconfíe siempre de personas desconocidas que le piden sus datos personales o dinero por teléfono, email, o internet.

USAGov en español le presenta algunos de los tipos de fraudes y estafas comunes y le informa cómo protegerse.

Estafas del Seguro Social: si recibe una llamada de una persona o grabación que dice que su número de Seguro Social fue suspendido o que podría perder sus beneficios probablemente se trate de una estafa. El Seguro Social (SSA, por su sigla en inglés) nunca va a solicitarle que pague inmediatamente una multa o tarifa; ni le va a prometer un aumento de beneficios a cambio de dinero. Si cree que ha sido víctima de este tipo de estafa, repórtelo a la línea directa de fraude del SSA.

Estafas de impuestos: miles de personas han caído en la trampa de estafadores que se hacen pasar por agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) en llamadas en las que amenazan con enviar a la policía a su casa o arrestarlo por no pagar sus impuestos. El IRS no lo contactará por email o teléfono para solicitar información personal o pagos. Si usted adeuda impuestos, le van a solicitar que escriba sus cheques a nombre de «United States Treasury», no le van a pedir que pague con tarjetas de regalo o money orders. Visite la página de estafas de impuestos de USAGov en Español para saber cómo identificar y reportar a estos estafadores.

Estafas de romance: tenga especial cuidado si utiliza alguna aplicación de citas o conoce a alguien por redes sociales. Muchas personas han sido engañadas por estafadores que se hacen pasar por militares que están en el extranjero o médicos que trabajan para una organización internacional para intentar obtener dinero. Para más información visite el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés).

El fraude en la salud: las ventas ilegales de productos médicos por internet y la oferta de productos que dicen curar enfermedades, pero que no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), pueden hacerle perder dinero y poner en riesgo su salud. No crea en soluciones promocionadas como milagrosas, productos que afirman curar el cáncer, o el Alzheimer y productos que prometen una baja de peso rápida. Aprenda a reconocer si ha sido víctima de este tipo de fraude.

Para más información sobre estas y otras estafas y para aprender cómo identificarlas y reportarlas, visite la página de estafas y fraudes de USAGov en Español.