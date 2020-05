7 de mayo: Dia Nacional de la Oración

El Día Nacional de Oración es un día de celebración anual que se celebra el primer jueves de mayo, designado por el Congreso de los Estados Unidos , cuando se le pide a la gente «que se dirija a Dios en oración y meditación». La ley exige al presidente ( 36 USC § 119 ) que firme una proclamación cada año, alentando a todos los estadounidenses a rezar en este día.

La ley moderna que formaliza su observancia anual fue promulgada en 1952, aunque los primeros días de ayuno y oración habían sido establecidos por el Segundo Congreso Continental desde 1775 hasta 1783, y por el Presidente John Adams en 1798 y 1799. Thomas Jefferson estableció un día de oración y acción de gracias, pero esto ocurrió mientras servía como gobernador de Virginia.

La constitucionalidad del Día Nacional de Oración fue impugnada sin éxito en los tribunales por la Freedom From Religion Foundation después de que su primer intento fuera desestimado por unanimidad por un tribunal federal de apelaciones en abril de 2011.

El Día Nacional de Oración comparte raíces comunes con la celebración de Acción de Gracias ; ambas fueron proclamaciones nacionales que establecieron un día de oración. En las colonias de Nueva Inglaterra bajo el dominio británico, las celebraciones tradicionales a fines del otoño requerían oración y acción de gracias, mientras que las celebraciones en la primavera o el verano requerían oración y ayuno. [8] La celebración de otoño fue establecida por el presidente Abraham Lincoln como la fiesta oficial de Acción de Gracias en 1863. La celebración de primavera fue establecida por el presidente Harry S. Truman en 1952 como el Día Nacional de Oración.

La fricción en 1768–1776 entre los colonos estadounidenses e Inglaterra estimuló a algunas ciudades y colonias estadounidenses a proclamar días de oración. Por ejemplo, Boston declaró un día de ayuno y oración en septiembre de 1768, como una protesta contra un plan británico para estacionar tropas en la ciudad. La Colonia de Virginia ‘s casa de los ciudadanos estableció un día de ayuno y oración que tendrá lugar el miércoles 1 de junio de 1774, en protesta por la Ley del Puerto de Boston , de tal manera que la gente de Virginia se reunían para la oración dirigida por clérigos. [8] Thomas Jefferson escribió que «el efecto del día en toda la colonia fue como una descarga eléctrica», moviendo a los virginianos a elegir delegados para establecer su autogobierno.[9] Las provincias de Carolina del Sur , Maryland y Georgia observaron días oficiales de ayuno y oración durante 1774-1775.

La observancia de un día de ayuno y oración fue llevado a todos los colonos por el Congreso Continental en 1775. Congreso emitió una proclama recomendar «un día de publico, el ayuno y la oración» ser observado por el «Colonias inglesas» el jueves 20 de julio de 1775, «y para bendecir a nuestro soberano legítimo, el Rey Jorge Tercero …» El texto, escrito por John Witherspoon y John Hancock , instruyó a los colonos a rezar por una reanudación de «los derechos y privilegios justos de las colonias» en materia «civil y religiosa». Se envió una proclamación con este fin a todas las ciudades de las colonias.escribió que la respuesta popular fue gratificante, que el día especial se observó más ampliamente que la práctica de ir a la iglesia el domingo. Después de este éxito, el Congreso decidió convocar a un día de ayuno y oración cada primavera, y un día de acción de gracias y alabanza cada otoño.

En su papel de Comandante en Jefe del Ejército Continental , el general George Washington reconoció un día de «ayuno, humillación y oración» proclamado por el Congreso Continental el jueves 6 de mayo de 1779. Para permitir que sus soldados observen el día, Washington ordenó un cese de un día de recreación y «trabajo innecesario». En marzo de 1780, el Congreso anunció un día de «ayuno, humillación y oración» que se celebrará el miércoles 26 de abril de 1780.

La práctica de convocar días nacionales de ayuno y oración fue abandonada desde 1784 hasta 1789, a pesar de que los días de acción de gracias se observaban cada otoño. El 3 de octubre de 1789, el presidente Washington convocó a un día nacional de oración y acción de gracias para el jueves 26 de noviembre de 1789; Esta fue una extensión de la tradición de acción de gracias que ya era habitual en Nueva Inglaterra. El presidente Adams continuó la práctica de proclamar días nacionales de oración en la primavera y el otoño, pero el presidente Jefferson no lo hizo, ya que consideraba que la oración era un asunto de participación personal más que estatal.

Después de James Madison, ninguno de los siguientes once presidentes emitió proclamas de oración. Por lo tanto, hubo un período de 47 años, de 1815 a 1862, sin proclamaciones de oración presidenciales.

En enero-febrero de 1952 durante la Guerra de Corea , el reverendo Billy Graham declaró lo deseable de una oración nacional unida , quien dijo: «Qué cosa tan emocionante y gloriosa sería ver a los líderes de nuestro país hoy arrodillado ante Dios Todopoderoso en oración. Qué emoción barrería este país. Qué esperanza y coraje renovados atraparían a los estadounidenses en esta hora de peligro «. El representante Percy Priest de Tennessee observó que Graham había presentado un desafío para un día nacional de oración. Los miembros de la Cámara y el Senado presentaron una resolución conjunta para un Día Nacional de Oración anual, «en el cual la gente de los Estados Unidos puede recurrir a Dios en oración y meditación en las iglesias, en grupos y como individuos». El 17 de abril de 1952, el presidente Harry S. Truman firmó un proyecto de ley proclamando que cada día posterior debe declarar un Día Nacional de Oración en la fecha apropiada de su elección.

En 1982 se formó una organización cristiana evangélica conservadora llamada «Comité Nacional de Oración» para coordinar e implementar un día de oración anual fijo con el propósito de organizar eventos de oración cristiana evangélica con entidades gubernamentales locales, estatales y federales. La Fundación de Acción de Gracias también colaboró ​​en este esfuerzo. En su declaración de 1983, Ronald Reagan dijo: «Desde la lucha del general Washington en Valley Forge hasta el presente, esta nación ha buscado y recibido fervientemente la guía divina mientras seguía el curso de la historia. Esta ocasión brinda a nuestra nación la oportunidad de Reconocemos aún más la fuente de nuestras bendiciones y buscamos su ayuda para los desafíos que enfrentamos hoy y en el futuro «.

En 1988, la ley fue enmendada para que el Día Nacional de Oración se celebrara el primer jueves de mayo. Dos intenciones declaradas del Día Nacional de Oración fueron que sería un día en que los adherentes de todas las grandes religiones podrían unirse en oración y que algún día podría traer un renovado respeto por Dios a todos los pueblos del mundo.

La administración republicana Ronald Reagan y la administración George HW Bush (1981–1993) organizaron eventos especiales del Día Nacional de Oración celebrados en la Casa Blanca solo una vez durante sus administraciones. La administración demócrata de Bill Clinton (1993–2001) no realizó tales eventos durante su tiempo en el cargo, aunque emitió proclamas anualmente.

La administración republicana de George W. Bush (2001–2009) hizo que su primer acto presidencial fuera el anuncio del Día Nacional de Oración, y realizó eventos en la Casa Blanca en cada año de su presidencia.

El demócrata Barack Obama (2009–2017) no celebró ningún evento público en la Casa Blanca, aunque emitió proclamas presidenciales regularmente cada año.

El presidente republicano Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistieron a los servicios de la iglesia en observación de un Día Nacional de Oración especial, que Trump declaró previamente, en apoyo de las víctimas del huracán Harvey que viven en el estado de Texas, para «elevarse unos a otros y ayudar a aquellos sufriendo las consecuencias de esta terrible tormenta «.

El Día Nacional de Oración se celebra por los estadounidenses de muchas religiones, incluyendo los cristianos de muchas denominaciones, incluyendo protestantes y católicos , así como sijs , musulmanes , hindúes , y Judíos , que refleja los datos demográficos de los Estados Unidos . En el Día Nacional de Oración, muchos estadounidenses se reúnen en oración frente a los tribunales, así como en lugares de culto, como iglesias, mezquitas, sinagogas y templos. Los almuerzos, los picnics y las actuaciones musicales que giran en torno a la oración por la nación también son celebraciones populares. Tradicionalmente, el Presidente de los Estados Unidos también emite una proclamación oficial del Día Nacional de Oración cada año.

La Fundación Freedom From Religion (FFRF) demandó para desafiar la designación de un Día Nacional de Oración. El 3 de octubre de 2008, la organización con sede en Wisconsin presentó una demanda en el tribunal de distrito federal para el oeste de Wisconsin en Madison , nombrando como acusados ​​al presidente George W. Bush ; La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino ; El gobernador de Wisconsin Jim Doyle ; y la esposa del evangelista James Dobson , Shirley Dobson, en su calidad de presidenta de la Fuerza de Tarea del Día Nacional de Oración . El Fondo de Defensa de la Alianza(ADF) proporcionó defensa para Shirley Dobson, mientras que los abogados del gobierno le pidieron a la juez federal de distrito Barbara Crabb que desestimara el caso, argumentando principalmente que el grupo no tiene capacidad legal para demandar.

El 1 de marzo de 2010, la jueza de distrito de los EE. UU. Barbara Crabb declaró que la demanda de FFRF podría proceder porque los demandantes habían demostrado que sufrieron «lesiones concretas» que potencialmente pueden remediarse mediante una acción judicial. El juez Crabb dijo acerca de aquellos que apoyan la ley federal que designa el Día Nacional de Oración, «adoptar la opinión de los acusados ​​de la posición permitiría al gobierno tener autoridad sin restricciones para degradar a los miembros de cualquier grupo religioso sin consecuencias legales. El gobierno federal podría declarar el ‘Día nacional del antisemitismo’ o incluso declarar el cristianismo como religión oficial de los Estados Unidos, pero nadie tendría derecho a demandar porque nadie tendría que ‘pasar por alto’ esas declaraciones «. El 15 de abril de 2010, el juez Crabb dictaminó que el estatuto que establece el Día Nacional de Oración era inconstitucional ya que es «un ejercicio inherentemente religioso que no cumple ninguna función secular». Sin embargo, Crabb suspendió su decisión mientras se completaban las apelaciones.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una notificación para apelar el fallo el 22 de abril de 2010 y el 14 de abril de 2011 un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito Revocó por unanimidad la decisión de Crabb. El panel dictaminó que FFRF no tenía derecho a demandar porque el Día Nacional de Oración no les había causado daño y declaró que «un sentimiento de alienación no puede ser suficiente como una lesión». El tribunal declaró además que «el Presidente es libre de hacer apelaciones al público sobre la base de muchos tipos de motivos, incluidos los políticos y religiosos, y que tales solicitudes no obligan a los ciudadanos a cumplir y no invaden los derechos de los ciudadanos». La corte federal de apelaciones también citó el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln, que hacía referencia a Dios siete veces y la oración tres veces.