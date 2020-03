A 147 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico

Tal día como hoy hace 147 años, el 22 de marzo de 1873, se promulgó la «Ley de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico» por la Asamblea Nacional, terminando con tres siglos de trata de africanos en América.

Unos 20 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras y traficados como un bien común. En Puerto Rico, para la fecha de la abolición, había 31,000 esclavos registrados y en Cuba 400,000 cuando fueron abolidos unos años después.

No obstante, no fue una libertad absoluta. De acuerdo a la ley, los «libertos» quedaron obligados por contratos con sus poseedores por un tiempo no menor de tres años, durante el cual tres funcionarios especiales del gobierno servirían con el nombre de «protectores de los libertos».

Los dueños de esclavos fueron indemnizados por el valor en un término de seis meses después de publicada la ley en la Gaceta de Madrid.

«Los poseedores con quienes no quisieran celebrar contratos sus antiguos esclavos, obtendrán un beneficio de 25 por 100 sobre la indemnización que hubiera de corresponderles en otro caso», señala el Artículo 3.

La ley establecía el procedimiento de indemnización y los libertos entrarían «en el pleno goce de los derechos políticos a los cinco años de publicada la ley en la Gaceta de Madrid».

La ley fue promulgada con la firma de Francisco Salmerón y Alonso, como presidente de la Asamblea Nacional; Eduardo Benot y Federico Balart, como representantes secretarios.