Adriana Díaz pasa a semifinales de la Copa ITTF Panamericana Universal 2020

Domingo, 9 de febrero de 2020- La puertorriqueña Adriana Díaz será la única puertorriqueña mañana, domingo, en el último día de la Copa ITTF Panamericana Universal 2020, que se lleva acabo en el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

La “Top 20” de la Federación Internacional de Tenis de Mesa derrotó a la mexicana Yadira Silva con marcador de 11-8, 12-10, 11-9 y 13-11 en cuartos de finales. El partido tuvo una duración de 35 minutos.

“La verdad es que fue un partido reñido, aunque fue 4-0. Todos los sets fueron súper cerrados, pero nada, me sentí regular. Tengo que seguir entrenando para mañana (domingo). Estoy muy contenta de estar aquí”, expresó la joven tenimesista.

La versátil jugadora conocía a su rival de 30 años por estar en eventos similares a nivel internacional, por lo que pudo hacer ajustes rápidos al recibir resistencia de la mexicana.

“Cuando atacaba y mis servicios fueron muy buenos, ahí yo hacía el punto. Ella coloca bien la pelota en las esquinas, por eso que muchas veces me iba hacia atrás. Así es que en esos puntos tenía un poquito de desventaja, pero trabajando”, analizó la campeona defensora de la Copa Panamericana.

En su camino se presenta la estadounidense Yu Wue, contrincante familiar y que derrotó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para obtener la medalla de oro y el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, Wue fue eliminada por la utuadeña en semifinales en la edición pasada de la Copa Panamericana. Este partido será a las 12:40 de la tarde y será transmitido por Telemundo Punto 2 y livestream de la www.ittf.com.

“Mañana (domingo) el partido es contra Wu Yue, una excelente jugadora. La vez pasada le gané aquí 4-3, pero cualquier cosa puede pasar. Así es que me voy a prepararme fuerte, igual que para el partido de hoy (sábado)”, dijo Adriana.

La campeona del 2019 confesó que se disfruta jugar frente a su público y lo mucho que le sirve a pesar de la alta concentración que rigen los partidos.

“Se siente increíble la fanaticada. Como dije anteriormente, yo juego para ellos. Todo lo que yo estoy haciendo aquí es solamente para ellos (fanáticos) y que haya mucha gente y que me apoyen, que nos apoyen a todos para mí es increíble. Es uno de los sentimientos más lindos que cualquier atleta puede tener”, dijo con una sonrisa la atleta olímpica.

“El tenis de mesa es un deporte que se disfruta mucho. Ahora mismo me ven así concentrada, pero yo me lo estoy disfrutando por dentro. Esto une a las familias, une a todo un país, así que no es solamente ping pong, es Tenis de Mesa. Puerto Rico ya lo sabe, así que dense cita en Utuado en San Juan en donde sea que los vamos a estar esperando”, concluyó la tenimesista.

Se despide Brian y Melanie

En un intenso y apasionado partido, Brian Afanador se despidió de la Copa Panamericana. El utuadeño de 22 años cayó 11-6, 11-9, 14-16, 10-12, 9-11, 11-7 y 9-11 ante el paraguayo Marcelo Aguirre.

“Sinceramente es un honor jugar al frente de casa. Lamentablemente el partido se fue por dos puntos, pero seguimos con pie de lucha. Yo sé que con esta vamos a aprender. Vamos a gozárnoslo igual, porque a veces se gana y a veces se aprende. Vamos pa’ encima siempre. Vamos con todo para las próximas competencias”, expresó el olímpico en Río 2016.

El tenimesista de 22 años saldrá este lunes comienza una gira por Europa que le ayudará a prepararse para la clasificación olímpica en el abril próximo a llevarse acabo en Rosario, Argentina.

“El lunes me voy para el Open de Portugal. Rápidamente después al Open de Hungría y después de eso sería preparación para el Mundial que será en Busan, Corea del Sur. Luego vamos al Preolímpico”, explicó el doble medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Muchísimas gracias a la fanaticada. Vamos a seguir adelante, a seguir aprendiendo y perseverando juntos. Vamos con todo para la próxima”, finiquitó el atleta.

Por su parte, Melanie Díaz no pudo superar a la estadunidense Lilly Zhang. Esta perdió 11-9, 11-8, 11-8 y 11-7 a la campeona de la Copa ITTF Panamericana del 2017.

“Honestamente estoy contenta con mi desempeño, aunque uno siempre quiere ganar. Yo había jugado solamente una vez con ella y te digo que si pase de tres puntos en cada set fue mucho. De verdad que he visto mucho el crecimiento en mi carrera y pues esto me motiva a seguir entrenando fuerte. Espero seguir jugando mejor cada vez”, dijo la mayor de las Díaz.