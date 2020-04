Alegan están sin terapias miles de niños de remedio provisional y del Departamento de Educacion

Lunes, 20 de abril de 2020 (CyberNews) – El portavoz de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, Víctor Moreno denunció el lunes que los niños con necesidades especiales aún siguen sin tomar sus terapias, pues no han podido ofrecerlas de forma remota, mientras que denunciaron una rebaja en el pago de las tarifas por sus servicios.

“Los compañeros terapistas de Remedio Provisional y del Departamento de Educación que prestan servicio de terapias a estos niños, nos hemos visto imposibilitados a reanudar la prestación de servicios por medio del mecanismo de la teleterapia a niños que la particularidad de sus condiciones les permitan recibir este servicio”, dijo Moreno en declaraciones escritas.

Señaló que a consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Educación federal flexibilizó prácticas y guías, según descritas en el “Questions and Answers on Providing Services to Children with Disabilities During the COVID-19 Outbreak (March 12, 2020)”, que permiten realizar cambios en la provisión de servicios.

Explicó que las terapias por mecanismos electrónicos, audiovisuales, etcétera, a través del Internet, se presentan como una alternativa para cumplir con la parte de todos los servicios relacionados incluidos en los PEI de los estudiantes que servimos.

“Reconocemos que habrá casos en que no será posible, dependiendo de las necesidades del estudiante y de la disponibilidad de las herramientas necesarias”, sostuvo Moreno.

Agregó que “nos preocupa que aun y cuando por la crisis del COVID-19 hay mayor flexibilidad, no hemos recibido un período razonable para el uso de plataformas aceptadas y manejo de la documentación requerida por parte del Departamento de Educación. En otras dependencias de Estados unidos se les han facilitado ‘webinars’ a estos respectos y equipos. Financiar materiales, aplicaciones y equipos sin subvención económica es difícil para una clase profesional que no está devengando un salario ni ha recibido un alivio económico”.

Además, alegó que el memorando enviado por el Departamento de Educación presenta una reducción tarifaria en momentos de crisis. Las tarifas impuestas establecen que la sesión de 30 minutos será pagadera a 20 dólares; la de 45 minutos a 25 dólares y la de 60 minutos a 28 dólares. En algunas especialidades la baja en tarifa impuesta fluctúa entre 50 y 70 por ciento menos a lo que los proveedores bajo el mecanismo del Remedio Provisional reciben por sus servicios presenciales.

“Ha pasado ya más de un mes sin poder atender a nuestros niños y desgraciadamente la gobernadora no ha tomado cartas en el asunto para garantizar la continuidad de los servicios a nuestros niños especiales de Puerto Rico. El secretario de Educación ha creado la percepción al país de que los niños están siendo servidos cuando la realidad es que no. Se han aprobado medidas en Cámara y Senado que están en espera de la firma de la gobernadora para garantizar un pago justo y la continuidad de los servicios, pero ahí continúa en su escritorio y al pasar de los días sin acción ni prioridad ninguna”, finalizó Moreno.