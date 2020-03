ALERTA AL CORONAVIRUS LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Domingo, 1 de marzo de 2020- – El administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Jesús M. Rodríguez Rosa, anunció hoy domingo la creación de un comité que tendrá la responsabilidad de desarrollar y ejecutar planes de acción relacionados a la amenaza que podría representar el temido coronavirus en Puerto Rico. Según explicó el funcionario, el Comité para Implementar Medidas Preventivas sobre el Coronavirus en la CFSE estará compuesto por directivos del área médica de la dependencia entre los que se destacan el Director Médico del Hospital Industrial y el Director de Servicios Médicos. Tendrán participación activa también líderes de varias uniones de empleados destacando así el esfuerzo en conjunto al enfrentar este nuevo reto.

“Si bien es cierto que la isla no se ha visto afectada por el nuevo COVID-19, el gobierno y en particular sus componentes relacionados a la salud trabajamos de manera proactiva a los fines de poder garantizarle a la ciudadanía, y en nuestro caso a los lesionados y patronos a los que servimos, la preparación necesaria para enfrentar cualquier eventualidad relacionada a este virus”, manifestó Rodríguez Rosa al asegurar que los empleados de la Corporación comparten la preocupación por esta nueva amenaza de salud y a su vez la responsabilidad de velar por una atención efectiva en caso de necesitarse. Indicó que entre las gestiones que realizará el grupo figura el establecer acciones conducentes a asegurar un ambiente de prevención no tan solo en el Hospital Industrial sino en cada una de las localidades de la CFSE alrededor de la isla.

En cuanto al Hospital Industrial recordó que este cuenta con un área de aislamiento equipado con todo lo necesario para atender cualquier emergencia de esta naturaleza y que se da seguimiento particular a los dispensarios y oficinas regionales en aras de que continúen siendo espacios seguros para quienes los visiten.

Añadió que personal médico ya ha comenzado a ser orientado sobre el particular, al tiempo que dijo que el Área de Educación y Desarrollo ya cuenta con un plan para diseminar la información relacionada a esta situación con el resto de los empleados.