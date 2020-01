Anuncian aprobación de Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre

Martes, 28 de enero de 2020 (CyberNews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el martes, la disponibilidad de 759 mil dólares correspondientes al Programa de Asistencia por Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés), que a través del Departamento del Trabajo, beneficiarán a los afectados por los terremotos ocurridos en la Isla.

«En la visita de Peter Gaynor, administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Puerto Rico ayer, fui informada de la aprobación del Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA), gracias a la confianza depositada en mi administración, con lo que se logró la disponibilidad de estos fondos», dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Explicó que el Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre) provee beneficios de desempleo y servicios de reempleo para los individuos que quedaron sin trabajo debido a un desastre mayor. Agregó que los beneficios comienzan desde el día en que la persona se quedó sin empleo debido al incidente por desastre y puede extenderse hasta 26 semanas después de la fecha de la declaración presidencial.

«Esta ayuda proporciona pagos semanales de beneficios a aquellos que han sido desempleados debido al desastre, incluyendo personas que trabajan por cuenta propia, dueños de haciendas y ganaderías, fincas, empleados emigrantes y de temporada y otros que no están cubiertos bajo las normas de seguro de desempleo», puntualizó Vázquez Garced.

Todos los individuos desempleados tienen que solicitar con la oficina de servicios de desempleo del estado antes de puedan recibir beneficios del DUA.

Asimismo, la gobernadora detalló los requisitos generales para cualificar para estas ayudas: estar desempleado o parcialmente desempleado; poder y estar disponible para trabajar (a menos que esté incapacitado a causa del desastre); solicitar la ayuda dentro de 30 días desde su disponibilidad; y, no haber rechazado una oferta de trabajo razonable.

Por otra parte, recalcó que existen unas condiciones de desempleo con las que los individuos deben cumplir.

a. El individuo ha sufrido una semana o más de desempleo desde que ocurrió el desastre;

b. El individuo no puede llegar a su lugar de trabajo;

c. El individuo estaba pautado para comenzar un trabajo que ahora no existe;

d. El individuo no puede trabajar a causa de una lesión o incapacidad sufrida a causa del desastre; y/o

e. El individuo sufrió pérdida de la mayoría de su salario ya que el empleador o negocio propio sufrió daños o se cerró por el gobierno federal.

“Como parte de las labores de recuperación y asistencia a los damnificados, es importante otorgarle la ayuda disponible a las personas que han perdido sus empleos tras los sismos. Este beneficio inicial permitirá que, aquellas personas que cualifiquen, reciban un beneficio para aliviar la situación que viven actualmente. Agradezco a FEMA la aprobación de la petición que hicimos con estos fines», concluyó.