Aprueba medida que extiende hasta los 21 años protecciones como menor a niños registrados en el Programa de Educación Especial

Martes, 4 de febrero de 2020- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy por unanimidad en su sesión ordinaria el Proyecto del Senado 1356, de la autoría del Portavoz senatorial del candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, denominada «Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores», a los fines de establecer que los niños registrados en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse «menores» a los efectos de la aplicación de la ley referida.

La «Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores» sólo protege expresamente a los menores a hasta los dieciocho (18) años de edad, sin hacer reconocimiento específico de las protecciones legales especiales que pudieran necesitar los menores con diversidad funcional entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años de edad ante los escenarios de maltrato y peligro previstos por ese estatuto.

«Como parte de nuestro compromiso con la niñez y la juventud puertorriqueña, particularmente con la población con diversidad funcional registrada en el Programa de Educación Especial, la aprobación de esta medida hoy en la Senado de Puerto Rico amplía los derechos, protecciones y cuidados que la «Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores» antes sólo ofrecía a los menores que no hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad. Ahora, toda persona registrada en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico, que no hubiere cumplido los veintiún (21) años de edad, se le considerará menor. De esta manera, armonizamos el ordenamiento aplicable para que todas aquellas personas con diversidad funcional, que todavía se encuentran en su proceso educativo formal bajo el sistema de educación público como el privado, no queden desprotegidos ante situaciones de maltrato y peligro una vez cumplen los dieciocho (18) años de edad», sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.

Finalmente, el también candidato a la gobernación del PIP hizo un llamado a los miembros de la Cámara para que atiendan con celeridad la medida y se convierta en ley.