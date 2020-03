Aspirante a gobernador Eduardo Bhatia presenta su equipo de campaña

Domingo, 1 de marzo de 2020 (CyberNews)- El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Guatier, presentó el domingo su equipo de campaña.

«En este grupo que presentamos, no todos pensamos igual en todos los temas, pero sabemos que tenemos una responsabilidad con Puerto Rico. En este equipo hay personas que son mayores y hay personas que son menores. Hay personas que son hombres y has personas que son mujeres. Hay personas que trabajan en el sector público y hay personas que trabajan en el sector privado. Aquí hay personas que pensamos en algunos asuntos distintos. Y la fortaleza de una campaña que yo lleve y que yo lleve dirigiendo el Partido Popular es que unidos siempre seremos más fuertes”, dijo Bhatia Gautier en conferencia de prensa en la sede del partido en Puerta de Tierra.

El equipo será dirigido por el expresidente de la Asociación de Alcaldes y exalcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado. La gerente de campaña será Myrna «Mita» Torres, una planificadora económica licenciada con 36 años de experiencia en posiciones técnicas y gerenciales en las ramas ejecutivas y legislativas. El equipo de finanzas será dirigido por la exsenadora y abogada, Sila Mari González. La licenciada Mariel Torres, quien ha trabajado como comisionada electoral alterna del PPD y sub-secretaria de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dirigirá el equipo electoral.

El director de operaciones de campo será Ángel Cabrera: y la directora de voluntarios será la Johanna Moreno. El director político de la campaña será el exjuez Fernando Torres Ramírez. El alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán será el enlace con los alcaldes y el representante por Carolina, Ángel Matos García, el enlace con los legisladores.

La plataforma de gobierno estará a cargo de la licenciada Maray Bonilla y el licenciado Reinaldo Conesa.

Además, Bhatia Gautier anunció varios portavoces de su campaña incluyendo al licenciado, Roberto Prats Palerm. Los demás portavoces son la licenciada Anibelle Sloan abogada litigante especialista en litigio civil, comercial y laboral; el exsenador Ramón Luis Nieves; y la maestra de escuela elemental Jolie Santiago.

Como portavoz de los empleados públicos, Bhatia Gautier nombró a Suzerain Arroyo Seda. Los portavoces de la juventud serán Swanny Enit Vargas, actual vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional, y Francisco Báez.

Por otra parte, opinó que la falta de credibilidad que a su juicio tiene el gobierno no le ayuda a llevar el mensaje de que está preparado para enfrentar el coronavirus.

“Creo que no hay suficiente evidencia. No quiero crear un caos en el país, pero creo que el secretario de Salud y la gobernadora deben ser más claros y debe haber profesionales independientes que certifiquen que Puerto Rico esta (preparado). Ha habido suficientes mentiras en este gobierno. Con el almacén (de suministros del Negociado de Manejo de Emergencias en Ponce), con (el huracán) María. Ha habido tantas mentiras que yo no puedo responder que estoy convencido de que ellos dicen la verdad”, dijo Bhatia Gautier a preguntas de la prensa.

La reacción de Bhatia Gautier se dio luego de la conferencia de prensa del sábado de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en la cual presentó el plan de acción ante cualquier escenario que presente una posible transmisión comunitaria del coronavirus en la Isla.

En la misma, se presentó al equipo de trabajo (Task Force) encargado de atender este asunto. El grupo está a cargo del secretario del Departamento de Estado, Elmer Román y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

También forman parte del equipo los empleados del Negociado Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas, el Negociado de Seguridad Pública, la Autoridad de Puertos, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia, ASSMCA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Homeland Security, la Guardia Nacional, Aerostar y TSA.

Asimismo, el Colegio de Médicos Cirujanos y la Asociación de Hospitales forman parte del grupo de trabajo.