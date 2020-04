ASPIRANTE A REPRESENTANTE PPD PRECINTO 60 PONCE SOLICITA RENUNCIA DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

Miércoles, 29 de abril de 2020- El aspirante popular a la Cámara de Representante por el Precinto 60 de Ponce José “Cheito” Rivera Madera le solicito a la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, que presente su renuncia por el bien del país y todos los trabajadores.

Rivera Madera insistió en que “los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños están sufriendo porque se les termina el dinero y las ayudas prometidas no llegan. Comienza la desesperación y eso no puede ser utilizado por dos o tres patronos insensibles para hacerlos regresar a sus puestos de trabajo en medio de esta pandemia”.

“El desastre que está ocurriendo en el Departamento del Trabajo es altamente sospechoso. Pareciera que no tienen la intención de resolver finalmente el problema del acceso a sus plataformas para solicitar los beneficios por desempleo y todos los días tienen una excusa nueva. No queremos imaginar que los retrasos se deben a la reunión que sostuvieron unos empresarios con la Gobernadora en Fortaleza, donde le dijeron que tenían temor de que si se les daban los incentivos y beneficios de desempleo a los trabajadores, estos no regresarían a sus lugares de trabajo, según fue reseñado en la prensa hace dos días”, manifestó el aspirante a Representante por el Distrito 23.

“La secretaria Torres se ha colgado en el manejo de esta crisis y ha demostrado que no está a la altura del cargo que ostenta. En situaciones extremas hay que ser responsables, ágiles y efectivos para poder brindarle al pueblo las herramientas que necesita para enfrentar la situación económica que esta pandemia ha causado. La falta de empatía, y tras de eso, pedirle paciencia a los miles de trabajadores que llevan más de un mes sin recibir ingresos es una falta de respeto, por eso instamos a la señora Torres a que le haga un favor al pueblo renunciando a su puesto”, indico Cheito Rivera.