Aspirante gobernador PPD desmiente a la gobernadora y al general Reyes sobre el manejo de suministros

Lunes, 20 de enero de 2020- El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, denunció hoy que el After Action Report del PRSG, componente de la Guardia Nacional de Puerto Rico, detalla las misiones realizadas por la PRSG tras el paso del huracán María por la isla, y entre las cuales se incluye el traslado de suministros al almacen ubicado en Ponce, descubierto por ciudadanos este fin de semana.

En el mencionado informe se detallan los viajes realizados por el personal de la PRSG, en vehículos oficiales del PRSG, mediante los cuales llevaron al almacén ubicado en Ponce, y eje de la controversia e indignación general surgida este fin de semana, los suministros que FEMA no utilizó tras el paso del huracán María y que fueron cedidos por FEMA al gobierno estatal.

“Somos parte de un pueblo que se siente indignado, con coraje y profundamente ofendido, tras revelarse que cientos de paletas de suministros estaban en manos del gobierno mientras miles de familias sufrían necesidades tras el embate de la secuencia de sismos y terremotos que nos han estado afectando. Se nos hizo llegar de manera anónima un informe oficial de la Guardia Nacional de Puerto Rico en donde se demuestra que esos suministros que se almacenaban en Ponce, desde el día uno, estuvieron bajo la tutela del gobierno de Puerto Rico. Antes de emitir expresiones sobre el mismo nos tomamos el tiempo de verificar su autenticidad y es por ello que es en este momento que nos expresamos sobre el mismo”, sostuvo el precandidato a la gobernación por el PPD y alcalde de Isabela, Delgado Altieri.

Delgado Altieri indicó que el informe en su poder demuestra, sin lugar a dudas, el conocimiento de las autoridades locales sobre la existencia de dicho almacén de suministros. “No les basta a los funcionarios de este gobierno con haber negado esas ayudas a nuestra gente, sino que se han atrevido a negar que conocían sobre la existencia de este almacén y de los suministros allí contenidos. Como se especifica en los anejos de dicho informe: los días 7, 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2018, personal de la Guardia Nacional trasladó un total de 1,246 paletas de suministros a este almacén ubicado en Ponce”.

“Estos suministros fueron trasladados desde Bayamón, Canóvanas, Arecibo, Mayagüez y Ceiba por al menos seis efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En el Anejo A de este After Action Report se desglosa que se almacenaron en Ponce 631 paletas de cajas de agua, 67 de alimentos, 432 de suministros no comestibles y 192 toldos. Esto lo presentamos como evidencia contundente de que la alta oficialidad de esta administración conocía al detalle no solo la ubicación de ese almacén, sino también el contenido de los suministros allí depositados”, afirmó Delgado Altieri.

Finalmente, Delgado Altieri se dirigió a la gobernadora y al Ayudante General de la Guardia Nacional al decir que “Es imperativo hablarle claro al país. Nuestra gente está harta de las excusas, de echar la culpa a otro, de que quienes dirigen el país no asuman sus responsabilidades. El General Reyes conocía de estos suministros y descaradamente le mintió de frente a la prensa del país, y a todo un pueblo. La gobernadora conocía de este informe y nos lo ha negado, o en su defecto: desconocía del mismo, lo que es evidencia de su incapacidad administrativa. Como administrador uno puede no estar al tanto de asuntos del día a día sin mayor relevancia, pero el almacenaje de suministros para nuestra gente no es un asunto de poca monta señora gobernadora. El país exige más y merece mucho más. Esas faltas de capacidad administrativa son las que nos han traído al desbarajuste fiscal y a la carencia de credibilidad de la gente en el gobierno”, sentenció.