Aspirantes a la gobernación del PNP reaccionan a estrategia de Acevedo Vila sobre el plebiscito

Lunes, 24 de febrero de 2020 (CyberNews)- Los precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez Garced y Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionaron el domingo a la propuesta del candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá de desprestigiar el plebiscito Estadidad Sí o No.

“A nadie debe sorprenderle que una persona como Acevedo Vilá intente descarrilar un proceso que proponga a la Estadidad como opción real. Es su naturaleza. Para él, la voluntad de nuestro Pueblo no vale ná, al igual que para gran parte del liderato del Partido Popular”, dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.

Por su parte, la gobernadora Vázquez Garced alegó que las expresiones de Acevedo Vila, en cuanto a qué hacer con la papeleta que tiene que ver con la consulta » invitan a la agresión, a la violencia, a la intolerancia y a la comisión de delitos en el próximo proceso electoral”.

Durante la reunión del Consejo General del PPD en Humacao, que tenía en agenda el tema de la Reforma Electoral y el plebiscito Estadidad Sí o No, Acevedo Vila expuso lo que a su juicio debería la estrategia.

“Si llegaran a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros de aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale na’. Y una vez todo el mundo sepa que la papeleta no vale na’, antes de ese día decidimos que hacemos con la papeleta. Si le pegamos fuego, si no las robamos, lo que sea. Pero no empiecen a discutir eso ahora”, dijo Acevedo Vilá en medio de la reunión del Consejo Estatal del PPD, que atiende el tema de la Reforma Electoral y el plebiscito, expresó el exgobernador.