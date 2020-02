ASSMCA impacta con iniciativas de prevención en el día de no fumar

Jueves, 20 de febrero de 2020 (CyberNews) – La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, informó el jueves que la agencia que dirige se unirá una vez más a la labor preventiva que realizan decenas de entidades públicas y privadas, particularmente la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, en la conmemoración del Día de No Fumar, que este año se celebra el viernes, 21 de febrero.

“A través de los 10 Centros de Prevención de ASSMCA, ubicados a nivel isla, se desarrollarán diversas estrategias y actividades educativas dirigidas a reforzar el mensaje acerca de los efectos nocivos del consumo de tabaco y al mismo tiempo romper las creencias erróneas que algunas personas, principalmente jóvenes, le atribuyen en términos de glamour y popularidad. Igualmente, nuestro interés es que tanto jóvenes como adultos estén conscientes sobre la importancia de evitar fumar si realmente aspiramos a una vida más saludable”, indicó Roig Fuertes en comunicación escrita.

De acuerdo con la funcionaria, este año, aunque ASSMCA orientará sobre el cigarrillo, así como los efectos del humo de segunda mano, también alertarán de los cigarrillos electrónicos y la peligrosa práctica del llamado vapeo.

“Los resultados preliminares de la encuesta escolar bianual Consulta Juvenil X, que aún está en su fase final de análisis, reflejan que la prevalencia de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de 7mo a 12mo grado es que aproximadamente 22.7 por ciento lo han utilizado alguna vez en la vida, lo que representa 43,546 menores de edad. También, que un 14.2 por ciento han vapeado con marihuana, es decir, unos 27,913 estudiantes menores de edad en Puerto Rico. Por tal razón, no podemos bajar la guardia. Es vital continuar actuando con responsabilidad y rapidez con estos nuevos productos para que la lucha y el progreso que se ha estado dando en los últimos años contra el consumo de tabaco en sus distintas modalidades no se vea amenazada, más aún, no se afecte la salud de las personas”, dijo la señora Roig.

Acto seguido Roig Fuertes agregó que “en ese sentido, los Centros de Prevención de ASSMCA impactarán diversas poblaciones en escuelas, colegios, universidades, comunidades y escenarios laborales mediante charlas, preparación de carteles alusivos a la prevención por parte de los estudiantes, artes, festival de la tiza, entre otras dinámicas”.

Además, este personal trabajará mano a mano con integrantes de la Organización Nacional de Jóvenes Líderes de ASSMCA provenientes de escuelas superiores para que a través estrategias cónsonas con las preferencias de esta población puedan concienciar a sus pares sobre su peligrosidad a corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, la Titular de ASSMCA explicó que en esos esfuerzos preventivos a realizarse se enfocarán grandemente en los cigarrillos electrónicos porque todavía existe un fuerte debate e incluso, cuestionamiento entre algunas personas sobre su peligrosidad cuando la realidad es que la mayoría contienen diferentes porcientos de nicotina, que es adictiva. “Por lo tanto, puede perjudicar el desarrollo del cerebro de los adolescentes, que continúa hasta los 20 o 25 años. También el vapor del cigarrillo electrónico contiene sustancias químicas que podrían provocar cáncer, al igual que el cigarrillo tradicional, así como otras partículas diminutas que pueden llegar a afectar los pulmones seriamente. Además, la exposición aguda a la nicotina puede ser tóxica y perjudicial en menores de edad y personas adultas que tengan su sistema respiratorio comprometido”.

Finalmente, la también trabajadora social y socióloga hizo un llamado a la ciudadanía en general a reflexionar sobre qué realmente deseamos en nuestras vidas. “Ya conocemos los riesgos inminentes cuando nos exponemos al consumo de tabaco. La pregunta es ¿quiero eso para mí? ¿No crees que es mejor enfocarnos en los aspectos positivos de no hacerlo? saber que disminuye el riesgo de cáncer, enfermedades cardiacas, ataque cerebral, así como enfermedades respiratorias, incluyendo asma y enfisema. Igualmente, reduce las posibilidades de quemaduras, úlceras en las encías, cáncer del esófago, gingivitis, hipertensión, infertilidad y problemas circulatorios. Además, evita el mal aliento, retrasa la aparición de arrugas y ayuda al ahorro de dinero que se gasta al comprarlo. Piénsalo”.