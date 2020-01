Buscan crear protocolo para despachar medicamentos de mantenimiento en caso de un terremoto

Viernes, 3 de enero de 2020 (CyberNews) – El representante José Aponte Hernández, informó el viernes, que ha estado en conversaciones con el comisionado de Seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos, para establecer un protocolo que garantice el reabastecimiento de medicamentos en caso de un terremoto.

“Ante los temblores que se han estado sintiendo en la Isla y respondiendo a la inquietud de la población que utiliza medicamentos de mantenimiento, los cuales no se despacha su reabastecimiento hasta el día antes de agotarse y por la realidad de que un terremoto no se anuncia por lo que es difícil preparar un botiquín para una emergencia como esa, he conversado con el Comisionado de Seguros para buscar alternativas y darle cierta tranquilidad a nuestra gente”, dijo Aponte Hernández en comunicación escrita.

Según explicó “el comisionado entendió la preocupación, la cual había sido traída a mí por varios constituyentes, y me manifestó estará trabajando el aspecto legal y médico para poder emitir la directriz correspondiente”.

“A Rivera Ríos, mi agradecimiento por atender el asunto. A aquellos que me trajeron su preocupación gracias por su confianza y nuestro pueblo pronto se estará emitiendo información al respecto”, finalizó.