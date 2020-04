Candidato gobernador PIP dice que es indignante que Puerto Rico esté pasando hambre por culpa de la gobernadora

Viernes, 24 de abril de 2020- Ante la situación desesperante por la que atraviesan cientos de miles de personas que vieron sus ingresos interrumpidos o disminuidos tras el toque de queda impuesto por la gobernadora, Wanda Vázquez, y el caos imperante en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico con respecto a la respuesta y el funcionamiento del Sistema para la Reclamación de Beneficios bajo la Ley de Seguridad de Empleo (Beneficios de Desempleo), el candidato a gobernador por el PIP el senador Juan Dalmau Ramirez , anunció la radicación de una resolución para ordenar a dicho cuerpo realizar una investigación expedita sobre el particular, y la citación para comparecer ante el Senado de su secretaria, Briseida Torres Reyes.

«El Senado de Puerto Rico no puede permanecer inerte ante el caos imperante en el Departamento del Trabajo. Resulta inaceptable que en el momento de mayor necesidad y vulnerabilidad se condene al pueblo y a miles de familias desplazadas al hambre y a la incertidumbre», sentenció el legislador independentista.

La investigación incluirá, pero no se limitará a: (1) la cantidad de solicitudes o reclamaciones presentadas, (2) la cantidad de solicitudes o reclamaciones procesadas, (3) la cantidad de dinero recibida en promedio por las personas solicitantes, (4) el tiempo de espera promedio para que un solicitante reciba respuesta cuando completa su reclamación utilizando el sistema cibernético general, (5) el tiempo de espera promedio para que un solicitante reciba respuesta cuando intenta comunicarse por las vías telefónicas y electrónicas suplementarias, (6) qué estrategias administrativas se han diseñado y/o ensayado para atender a las miles de personas que muy probablemente no figuran en los cálculos estadísticos del Departamento porque han intentado contactar la agencia por vía telefónica o correo electrónico, pero no han logrado radicar su solicitud porque no han recibido respuesta y (7) las causas de la evidente demora en respuesta que confronta la ciudadanía en su interacción con el Departamento, entre otros asuntos que la Comisión considere pertinentes.

«Si, como parte de la investigación, la Comisión hallare evidencia que establezca la posible comisión de actos antiéticos, negligentes, dolosos, culposos o delictivos, ésta se remitirá al Departamento de Justicia», puntualizó el senador Dalmau Ramírez.

Por lo apremiante de la situación, la resolución indica que la Comisión del Gobierno del Senado deberá citar a la Secretaria del DTRH, Briseida Torres Reyes, para que dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la aprobación de la misma, esta comparezca ante la Comisión. La Comisión tendrá 3 días a partir de la comparecencia de la Secretaria para completar la investigación y rendir un informe con sus hallazgos.

«Este próximo lunes, 27 de mayo habrá Sesión Ordinaria, por lo que muy bien podría ser considerada y aprobada esta resolución investigativa», concluyó Juan Dalmau.