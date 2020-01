Candidato gobernador PIP propone una investigación independiente de los malos manejos de los suministros

Lunes, 20 de enero de 2020- El candidato a gobernador PIP el Senador Juan Dalmau Ramírez, propuso hoy la creación de un ente independiente que investigue los malos manejos de los suministros para damnificados en los momentos de crisis desde la respuesta al huracán María hasta el presente y que se encauce criminalmente a los que hayan fallado al país. La propuesta surge ante el hallazgo de almacenes llenos de suministros que nunca fueron entregados a personas necesitadas luego del huracán María y durante la actual crisis de movimientos sísmicos.

«Yo siento, al igual que todo el país, coraje, rabia e indignación ante el hallazgo de suministros en el almacén de Ponce. Cada uno de esos suministros tiene rostro. Cada artículo que no se entregó es una persona, una familia, un niño, un anciano, un enfermo, que no recibió asistencia ni ayuda en el momento de mayor necesidad. Eso constituye negligencia criminal y no puede quedar impune. No puede haber crimen sin castigo», indicó el también candidato del PIP a la gobernación.

Dalmau Ramírez agregó, además, que ante lo ocurrido, la respuesta de la Gobernadora Wanda Vázquez es insuficiente y sigue el viejo libreto de que si fallas en la función pública, te destituyo para efectos publicitarios de campaña, pero no enfrentas consecuencias legales.

«Esa cultura del mangoneo con los que abusan del pueblo y violentan la ley y su responsabilidad pública tiene que acabar. Al igual que el país, yo no confío en las administraciones populares y penepés para realizar una investigación seria, profunda e imparcial sobre sus propias violaciones de ley. Ante esa realidad de desconfianza justificada propongo que se cree una Comisión Especial, con fuerza de ley, para que investigue todo lo relacionado al manejo de los suministros y asistencia en respuesta al fenómeno del huracán María y hasta la respuesta actual por los sismos en el sur. Esta Comisión, similar como en el pasado fueron Comisiones Especiales como la del Cerro Maravilla y la que investigó el llamado Cartel del Petróleo, tendrá como propósito investigar de manera independiente el manejo de los suministros y las actuaciones negligentes e intencionales la posibilidad de delitos e ilegalidades que pudieron cometerse en el manejo de los mismos luego del huracán María», detalló Dalmau Ramírez.

La Comisión, según explicó el senador pipiolo, estará dirigida por un investigador representante del interés público, designado por el consenso de las facultades de las Escuelas de Derecho y el Colegio de Abogados y Abogadas. La Comisión propuesta tendrá, además, un investigador en representación de cada delegación representada en el Senado y del senador independiente con igualdad de acceso a información y poder de investigación a base de la más absoluta transparencia. La Comisión tendrá facultad para citar testigos y tomar testimonio bajo juramento. El resultado de su investigación será referido a los foros pertinentes.

El líder independentista precisó también que su propuesta busca romper con la cultura de impunidad que ha prevalecido en el país, en la que el funcionario público que viola la ley y le falla al país no enfrenta consecuencias.

«Mi propuesta busca que, mediante un ente autónomo, no controlado por el partido de gobierno, se investigue y se procese criminal, civil y administrativamente a los que han fallado. En Puerto Rico hay que romper con la cultura de impunidad y comenzar a construir un sistema en el que haya consecuencias por los actos. Aquí el abuso y el relajo con el pueblo se va acabar el día que un funcionario de gobierno pase la primera noche en Las Cucharas», finalizó.