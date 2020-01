Candidato gobernador PIP urge a la Cámara aprobación de protecciones a niños y personas con diversidad funcional

Domingo, 26 de enero de 2020- Tras la aprobación en el Senado de dos importantes medidas legislativas que buscan protecciones a niños y personas con diversidad funcional, el autor de las mismas, el senador Juan Dalmau Ramírez, urgió a la Cámara de Representantes a que también las apruebe y se envíen de inmediato a Fortaleza para la firma de la Gobernadora.

«Hoy le he escrito una carta al liderato legislativo de la Cámara para que le dé paso a los proyectos 1347 y 1389 que van al corazón de las necesidades urgentes de personas con diversidad funcional. Esta comunidad es la más vulnerable, por lo que es prioritario extender la mayor protección que garantice sus derechos y cubierta médica», señaló el también candidato a la gobernación del PIP.

Sobre ambas medidas legislativas el líder independentista detalló que atienden importantes necesidades planteadas por las propias comunidades de diversidad funcional, tanto desde la perspetiva del Programa de Educación Especial, como de las personas de Síndrome Down.

“En ambos proyectos se atienden temas como protección contra la trata humana, garantías de cobertura de planes médicos para terapias, protección contra maltrato institucional y protecciones a víctimas de ‘bullying’, cuando ocurre en el entorno escolar entre menores registrados en el Programa de Educación Especial para que exista una respuesta digna para todas las partes,» indicó Dalmau Ramírez.

Por su parte, Rosa Isela González Soto, madre de un joven de Síndrome Down y que llevó al legislador pipiolo la necesidad de legislar para dar más protecciones a esa comunidad que es digna y valiosa para el país, expresó que “como madre de un joven con Síndrome de Down he visto diariamente, además de su alegría, su gran esfuerzo para afrontar distintos retos y lograr lo que para otros es simple. He visto también su sufrimiento al ser víctima de ‘bullying’ y su vulnerabilidad frente a otras personas, agencias de gobierno e incluso instituciones privadas por acciones nacidas desde el desconocimiento, y aunque difícil de creer, hasta de la maldad. De ahí estriba la importancia de estas medidas, del reconocer la valía, el esfuerzo, las dificultades y las intenciones que son parte de la vida de las personas con diversidad funcional, y sus familias, y de que los legisladores en el ejercicio de sus funciones establezcan normas jurídicas para lograr una mejor sociedad. A todos les digo, el camino es largo, pero no nos rendimos y seguimos dando pasos por nuestros niños y jóvenes.»

El Proyecto del Senado 1347, enmienda la “Ley contra el ‘bullying'», para extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y autoestima lacerada por actos de “bullying”, cometidos por menores que también se encuentren registrados en el Programa de Educación Especial.

El Proyecto del Senado 1389, añade protecciones adicionales a la Carta de Derechos de personas Síndrome Down en tres aspectos. Primero, extiende la proteccion contra el maltrato a personas Síndrome Down a casos de trata humana y contra maltrato y negligencia institucional. Extiende además, la cubierta de los planes médicos para servicios terapéuticos con enfoque remediativo, terapia física ocupacionales al igual que toda terapia recomendada por un profesional de la salud al igual que las cantidad y término de tales terapias. En tercer lugar, da garras a la Carta de Derechos estableciendo causas de acciones civiles y penales para garantizar el cumplimiento de los derechos de personas Sindrome Down según precisó el portavoz senatorial del PIP.