Carlos Pesquera dice que ahora mas nunca esta preparado para ser gobernador de Puerto Rico

Viernes, 6 de marzo de 2020 (CyberNews) – El expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otrora candidato a la gobernación por esa colectividad, Carlos Ignacio Pesquera, dijo el viernes, que está mejor preparado para ser gobernador de Puerto Rico.

“Lo que puedo decir es que estoy más preparado que nunca para ser gobernador”, dijo Pesquera en entrevista con Nación Z que transmite Z-93 y Mega TV.

“Eso no quiere decir que voy a aspirar a la gobernación”, mencionó.

Explicó que “me di cuenta que la política es más que honestidad, me di cuenta que la política es más que la verdad, la política está fundamentada en la mentira y el engaño y en ese sentido yo no soy partícipe en ese proceso”.

“Traté de correr abierto y transparente y me di cuenta que las fuerzas políticas y económicas de Puerto Rico tomaron la determinación de que el mejor candidato no ganara por otras consideraciones que no tienen que ver nada conmigo, para decirme que no era nada personal porque yo era una buena persona, pero que otras cosas que rodeaban mi candidatura o el partido político del momento, causaron que me atacaran de esa manera”, subrayó.

Pesquera mantiene contratos con el gobierno, varios municipios y actualmente es el encargado de inspeccionar estructuras tras los terremotos del 7 de enero en la zona suroeste del país.