Centros comerciales locales continuarán operando con estrictas medidas preventivas ante amenaza del Coronavirus

Viernes, 13 de marzo de 2020 (CyberNews) – Los centros comerciales cumplen una función vital de servicio en sus comunidades, por lo que durante una reunión efectuada durante el viernes, y en donde estuvieron presentes directivos de Céntrico, Galería San Patricio, Kimco (Plaza Centro, Los Colobos y Rexville Towne Center, entre otros), Mayaguez Mall, Mall of San Juan, Plaza del Caribe, Plaza las Américas, San Patricio Plaza, Santa Rosa Mall, Simon (Plaza Carolina y Premium Outlets), Sitecenters (agrupa más de 10 centros, Plaza del Sol y Plaza Río Hondo), The Outlet 66 Mall y Urban Edge (Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra), se unieron como industria para comunicar que su posición ante la situación del COVID-19 es continuar operando para seguir brindando los servicios que sus respectivas comunidades necesitan, mientras la situación así lo permita.

“Nuestro objetivo ante toda esta situación que presenta grandes retos a nivel global, es ocuparnos de la salud y seguridad de nuestros empleados, inquilinos e invitados. Es por esto que nuestras respectivas operaciones continuarán como de costumbre, pero llevando a cabo las medidas preventivas que pusimos en práctica desde el inicio de la amenaza del COVID-19 a Puerto Rico. Estamos atentos a cualquier cambio que nos haga reevaluar estas medidas para siempre poder garantizar el bienestar de todos”, fue la opinión común de los directivos de los mencionados centros comerciales.

Las medidas que estos centros comerciales llevan a cabo están basadas en las recomendaciones del Center for Disease Control (CDC) en Atlanta, y por del Departamento de Salud de Puerto Rico:

Aumento en la frecuencia de la limpieza y desinfección de las áreas comunes con énfasis en las puertas de entrada, pasamanos, baños, mostradores de servicio, elevadores, etc.

Cierre temporero de áreas de juegos de niños o kiddie rides

Comunicaciones sobre el tema a todos los inquilinos, suplidores y empleados de los centros comerciales

En aquellos centros comerciales donde existan los food courts, se estarán reorganizando las sillas y mesas para aumentar la distancia entre personas.

Instalación de dispensadores de desinfectante de manos con alcohol en distintas partes de los centros comerciales.

Mensajes de orientación en diferentes áreas con algunas de las indicaciones del CDC y del Departamento de Salud, tales como:

Lavarse las manos frecuentemente por 20 segundos

Evitar contacto con personas enfermas

Cubrirse al toser o estornudar y botar el pañuelo desechable a la basura

Evitar tocarse los ojos, boca o nariz

Quedarse en casa si está enfermo y llamar al médico

Los directivos concluyeron diciendo que todos los centros comerciales exhortan a la comunidad a tomar las medidas preventivas recomendadas por los expertos.