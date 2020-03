Comisionada Residente es reelegida Presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico

Domingo, 8 de marzo de 2020- El Partido Republicano de Puerto Rico ratificó una nueva directiva durante la Asamblea Estatal de cara a las elecciones nacionales del 2020 en donde la comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue reelecta a un segundo término como presidenta.

En un salón abarrotado de correligionarios republicanos, se eligió al cargo de Primer Vicepresidente al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y al cargo de segundo vicepresidente fue electo José “Quiquito” Meléndez. Mientras que la licenciada Zoraida Fonalledas y el exgobernador Luis Fortuño fueron ratificados como National Committeewoman y National Committeeman, respectivamente.

González Colón, quien fungió como vicepresidenta del Partido Republicano de Puerto Rico (2008-2015) y directora ejecutiva de los Young Republicans en Puerto Rico, destacó en su alocución los avances de esta administración republicana a nivel nacional a favor de los latinos y las mujeres.

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la comisionada destacó aportaciones del Partido Republicano al movimiento de igualdad de la mujer.

“Hoy es un buen día para esta Asamblea, pues hoy se celebra también el Día Internacional de la Mujer, cuyo tema este año es “Let’s All be Each for Equal”, que podríamos traducir en español como “Estemos todos por la Igualdad”. Un lema muy certero, tanto para nuestra lucha por la igualdad de la mujer como para nuestra lucha por la igualdad bajo la Estadidad”, expresó González Colón.

Dentro del recuento histórico que hizo la comisionada sobre las aportaciones del Partido Republicano al movimiento de igualdad de la mujer, destacan que el Partido Republicano endosó la Enmienda de Igualdad de Derechos cuatro años antes que los demócratas, en el 1940; fue una republicana la primera congresista Jeannette Rankin; y otra republicana Margaret Chase Smith, la primera mujer en ganar elecciones tanto en la Cámara como en el Senado de Estados Unidos y la primera en postularse a la presidencia de los Estados Unidos por un partido mayor.

La comisionada también destacó el camino abierto por la primera alcaldesa del movimiento anexionista, Dolores Valdivieso Llompart quien dirigió los destinos de Guaynabo de 1937 a 1941 bajo el Partido Unión Republicana.

Como parte de la conmemoración del Día de la Mujer, González Colón honró la trayectoria de Frances Ríos De Morán exsecretaria del Tribunal federal quien laboró 31 años en el gobierno federal y 24 años en el estatal.

“En un plano personal, me honra que haya sido una republicana la primera mujer en servir en el Congreso en representación de Puerto Rico. Y que esa mujer es Estadista… No puedo concebir cómo se puede exigir la igualdad para la mujer y no exigir que esa misma mujer tenga el derecho a que se le trate igual que a sus conciudadanas en los estados. Mientras no logremos también equidad política con nuestras conciudadanas -quienes lograron el derecho al voto en el 1920 hace 100 años- en Puerto Rico no habremos alcanzado verdadera y plena Igualdad”, dijo González Colón.

El Partido Republicano ratificó todos los comités municipales y aprobó una resolución para “expresar el respaldo del Partido Republicano de Puerto Rico al Plebiscito de Status Si o No a la Estadidad a celebrarse el 3 de noviembre y exhorta al pueblo elector a participar del mismo”.

Además, aprobaron otras dos resoluciones: una para felicitar a la comisionada residente Jenniffer González “por la labor extraordinaria en Washington, D.C. representando a todos los puertorriqueños y mejorando la calidad de vida de todos los puertorriqueños”. La tercera resolución fue para agradecerle al gobierno federal y al presidente Trump por todo lo que han hecho para ayudar a Puerto Rico luego de los huracanes y los sismos.

Durante el evento, se anunciaron las próximas actividades del partido de cara a las elecciones como lo son el “Caucus de ratificación” del presidente Trump como candidato presidencial el 23 de mayo y la Convención Republicana Nacional del 24 al 27 agosto en Charlotte, Carolina del Norte.

Al evento, asistieron varios líderes republicanos en la isla como la gobernadora Wanda Vázquez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, los alcaldes Ramón Luis Rivera, Félix “El Cano” Delgado, Angel Pérez, y varios representantes y senadores, la pasada presidenta del Partido Republicano y viuda de Don Luis A. Ferré, doña Tiody de Jesús, entre otros. En representación de la campaña a la reelección del presidente Trump, estuvo Josh Findlay.