Comisionada residente reacciona a supuesto veto de Casa Blanca a medida de ayuda suplementaria

Jueves, 6 de febrero de 2020 (CyberNews) – La comisionada residente Jenniffer González Colón reaccionó el jueves al supuesto veto de la Casa Blanca sobre fondos de recuperación para Puerto Rico.

“Cuando comenzamos a hablar del paquete de ayudas para Puerto Rico a raíz de los sismos, expresé todo mi respaldo, incluso anoche mismo logramos introducir dos enmiendas en el Comité de Reglas de la Cámara.

La primera enmienda es para aumentar a 210 millones de dólares los fondos del programa de asistencia nutricional (PAN) para damnificados por los sismos. Este alivio lo logramos en dos ocasiones para el huracán María: la primera de sobre 1,200 millones de dólares y en el 2019, conseguimos una segunda asignación de 600 millones de dólares. Para esta última tuvimos resistencia de la Casa Blanca, luego de reuniones conseguimos que nuevamente el presidente firmara una ayuda para la isla.

Esta enmienda de fondos para el PAN es coauspiciada por los congresistas Rosa DeLauro del estado de Connecticut, Nydia Velázquez de Nueva York, Darren Soto de Florida y José Serrano de Nueva York.

La segunda enmienda presentada por la colega Donna Shalala (D-FL) y coauspiciada por esta servidora asigna 1 millón de dólares para que se realice un estudio sobre el impacto de los terremotos y demás desastres naturales en los estudiantes puertorriqueños que se han visto afectados en su curso escolar.

De la misma manera que expresé mi respaldo al paquete de ayudas, comuniqué mi preocupación de que se estaba trabajando esta medida excluyendo al Senado.

Se muy bien lo importante que es trabajar de manera bipartidista en el Congreso para que las cosas pasen. Así han sido las leyes e iniciativas que he conseguido y por mi trabajo bipartita he sido reconocida por organizaciones no gubernamentales.

El pasado 28 de enero había advertido en mis redes que “Puerto Rico no puede ser balón político, aquí hay necesidad y urgencia para recibir ayuda por los sismos; respaldo el paquete de ayudas que impulsa la mayoría demócrata, pero deben de trabajarlo con el Senado para que sea una realidad”.

Y esa ha sido uno de los factores por lo que continúo trayendo a la isla a colegas de ambos partidos para evidenciar nuestra necesidad y aunar esfuerzos.

No es la primera vez que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) se opone a medidas de fondos para Puerto Rico. En todas esas ocasiones he conseguido los fondos para la isla y la firma del presidente a esas medidas. Este proceso tan solo comienza. La necesidad está ahí y por eso defenderé y seguiré empujando esta aprobación.

Mi récord de resultados está ahí con cada asignación originalmente objetada por la Casa Blanca y siempre firmada por el presidente una vez le llega a su escritorio”, expresó González Colón en comunicación escrita.