Consejos para las personas mayores durante la cuarentena

Las personas mayores necesitan más apoyo que nunca en este momento. Son ellos quienes más riesgo corren, y también los que deben aplicar las medidas más estrictas. Sin embargo, este lapso también puede ser agradable si se toman las decisiones correctas.

Seguramente, las personas mayores de todo el mundo han tenido una alta carga de estrés en las últimas semanas. Nadie estaba preparado para afrontar medidas tan drásticas como la cuarentena, una situación que cambia por completo la vida cotidiana y restringe las posibilidades de acción.

Las personas mayores, así como quienes padecen algunas enfermedades, llevan encima el mayor riesgo y el mayor peso psicológico en esta situación. Son ellos, principalmente, quienes deben acogerse con mayor rigor a las restricciones. La primera de ellas: no salir de sus casas.

El tema no tiene discusión, ya que quedarse en casa es la medida fundamental para proteger las vidas de las personas mayores. Sin embargo, esto puede convertirse en un factor adicional de angustia si no se maneja adecuadamente. El encierro no es fácil de sobrellevar, pero con buena voluntad se logra. Enseguida ofrecemos algunos consejos para hacer menos difícil esta situación.

Reducir la exposición: una medida crucial para las personas mayores

Toda la evidencia científica disponible, así como la experiencia en varios países del mundo, señala que la medida más eficaz para evitar el contagio es el aislamiento. Evitar el contacto con otros es importante para todos, pero muy especialmente para las personas mayores.

Así que la primera razón para ver esta situación en términos positivos es esa: existe una oportunidad para evitar el contagio, y eso es excelente. Así que las personas mayores deben aferrarse a esa posibilidad porque es su pasaporte para seguir disfrutando de su vida y estando presentes en la vida de quienes los aman y necesitan.

Comprender que es temporal

La medida de la cuarentena es temporal y sirve para acotar el contagio, o sea, disminuir la velocidad con la que se expande el virus, y así hacer más controlable la situación. El aislamiento no va a durar para siempre. Ente más personas lo acaten, más probable es que todo termine en menos tiempo.

En los momentos en los que el aislamiento pese demasiado, hay que recordar que simplemente será una situación de dos o tres meses. Así que lo más adecuado es organizar la mente para aprovechar ese lapso de la mejor manera, de modo que pronto se convierta solo en el recuerdo de una experiencia diferente.

Quienes disponen de un pequeño patio pueden aprovechar para pasar algunas horas allí, sin salir de sus hogares

Las personas mayores y el aprovechamiento del tiempo

Es buena idea planificar una rutina que se adapte a la nueva situación. Es habitual que cuando una persona se queda mucho tiempo en casa comience a actuar con cierta desidia, y no se puede permitir que eso ocurra. Lo aconsejable es organizar el tiempo con las actividades que se puedan realizar.

Lo mejor es no perder los horarios normales de sueño y comida. Levantarse en la mañana, bañarse y alistarse para una nueva jornada, que esta vez tendrá lugar dentro de la casa. No hay que caer en la tentación de estar todo el día en pijama y frente al televisor cambiando de canal.

¿Qué hacer durante la cuarentena?

La lectura es una excelente opción para pasar parte de la cuarentena que se nos impone por el coronavirus

Hay muchas respuestas para esta pregunta, pero de manera general se puede decir que eso depende de los gustos, los intereses y las aficiones de cada quien. Una buena idea es comenzar por hacer una lista de actividades que estén pendientes desde hace tiempo y que se puedan hacer en casa. Por ejemplo, organizar el clóset, o los libros, o terminar una tarea hogareña.

En la medida de lo posible, este es también es un momento apto para explorar esas aficiones que a veces se dejan de lado por la rutina normal. Por ejemplo, la escritura, la pintura o la jardinería. Escribir un diario en el que se anoten los pormenores de la experiencia ayuda a ordenar ideas y a hacer catarsis.

Mantenerse en contacto

Es importante que las personas mayores se mantengan en contacto con sus familiares o conocidos. Quedarse en casa no significa cortar todos los vínculos. Para evitar eso están los teléfonos, la internet y los medios de comunicación.

Esta es quizás una oportunidad para explorar un poco más algunos dispositivos tecnológicos con los que resulta sencillo estar en contacto con los demás. Es aconsejable contactar a personas conocidas para preguntarles cómo están y hacerles saber cómo está uno. Incluso, existe la posibilidad de crear una red o grupo para estar en contacto diariamente y prestarse ayuda mutua, de ser necesario.

También es bueno mantenerse informado a través de la radio, el diario o la televisión, para estar al tanto de cómo avanza la situación. Cada día en el que se mantiene el aislamiento y el distanciamiento social es un logro: crecen las probabilidades de salir adelante de todo esto.