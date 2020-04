DACO emite nuevas directrices a los condominios

Miércoles, 1 de abril de 2020 (CyberNews) – Tras entrar en vigor la Orden Ejecutiva que impuso nuevas medidas en torno al confinamiento y cierre parcial de negocios en Puerto Rico, el DACO emitió este miércoles, una nueva Orden a los condominios.

Las nuevas directrices emitidas en la Orden 2020-010 buscan atender varias quejas que tuvo ante su consideración el Departamento en los pasados días, así lo informó la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Carmen Salgado.

“Hemos atendido varias quejas informándonos sobre medidas extremas adoptadas por las Juntas y Consejos de Titulares, que en algunos casos han prohibido el acceso a áreas comunes necesarias para el normal funcionamiento de los residentes, como lo son la lavandería, llegando incluso a impedir por completo la entrada a los condominios a personas no residentes. Dichas restricciones no estuvieron o están contempladas en la Orden emitida por el DACO por lo que le hacemos un llamado a las Juntas y Consejos Titulares a implementar medidas que limiten el número de personas que puedan estar en una misma área común esencial como resulta ser la lavandería, y se establece claramente que ningún condominio podrá, de manera alguna, negar o impedir por completo las visitas, aun cuando estas sean de carácter personal, siempre que se respete las disposiciones de la OE-2020-029”, sentenció Salgado en comunicación escrita.

Las disposiciones de la nueva Orden, ordena que los condominios que, por sus características particulares, requieran medios especiales de transporte para acceder a sus instalaciones, deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que los residentes no queden impedidos de movilizarse según lo permitido por la OE-2020-029 y/o acceder a los servicios que la misma autoriza que se realicen dentro de los condominios.

En cuanto a dudas en relación a la entra de visitas en los condominios, la secretaria explicó que “lo importante es no perder de perspectiva el objetivo central, que es evitar los agrupamientos. Si la propia Orden Ejecutiva permite el acceso a ciertos proveedores de servicios, las Juntas o Consejos de Titulares no pueden prohibirlo”. Añadió que, “lo mismo aplica a visitas de carácter personal, pues si bien se pudiera limitar el acceso a los no residentes, tal facultad no incluye el prohibir por completo su entrada al condominio”.

Salgado también hizo alusión a señalamientos por parte de los administradores de los condominios, que se cuestionan hasta qué punto la Orden Ejecutiva limita sus funciones. Sobre este aspecto aclaró que “si bien los administradores no están catalogados como personal esencial, ello de manera alguna les impide ejercer sus funciones”.

La secretaria señaló que, “aún bajo el confinamiento decretado, toda persona puede salir a realizar gestiones financieras, así como para prestar servicios permitidos, siempre que se cumpla con las restricciones en cuanto al tránsito vehicular. Así pues, está en los administradores coordinarse y coordinar con sus empleados cómo será la dinámica de trabajo para asegurar que los servicios se sigan prestando”.

Finalmente, Salgado dijo estar confiada en que las nuevas directrices emitidas por el DACO eviten confusiones en torno al alcance de las disposiciones de la Orden Ejecutiva al interior de los condominios. “Al momento, hemos logrado atender la mayoría de los conflictos en los condominios por teléfono. Sin embargo, si tras entrar en vigor la nueva Orden se siguen detectando problemas de esta índole, nos tocará enviar a nuestros inspectores, e imponer multas de detectar algún incumplimiento”, sostuvo Salgado, quien instó a la ciudadanía a reportar cualquier posible violación a la Orden de condominios a través de la página www.daco.pr.gov.