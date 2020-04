Denuncian Malos Manejos Financieros de Millones de Dólaresen Puerto Las Américas de Ponce

Ponce, Puerto Rico a 22 de abril de 2020 – El recientemente publicado Informe de Auditoria CP-20-12 de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, refleja un panorama sombrío y desalentador de la presente situación del Puerto las Américas Rafael “Churumba” Cordero, expresó el Lcdo. Javier A. Echevarría Vargas quien es catedrático en Derecho y fue Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Del referido Informe se desprende que el mal manejo y la crasa negligencia desplegada por la administración municipal ha tenido como el resultado la pérdida de millones de dólares en un proyecto que no ha redundado en ningún beneficio de interés público.

Echevarría Vargas señaló que “Entre los hallazgos significativos de este informe se encuentra que del año 2003 al 2018 se formalizaron 127 contratos y 226 enmiendas a estos por la cantidad de $225,680,950($225.7 millones) con 75 contratistas para, entre otros servicios; la administración, el diseño, la construcción, la inspección y la operación del referido Puerto. Como parte de los trabajos, se realizaron estudios de suelo y ambientales, y servicios legales. Sin embargo, a pesar de todos esos significativos gastos el Puerto no es adecuadamente utilizado y está en avanzado estado de abandono”. ​

El también catedrático en Derecho destacó que “El pobre manejo de ese activo ponceño llega al punto de que ni siquiera han sido nombrados los integrantes que deben conformar la Junta de Directores de la entidad. Incluso se atreven ofrecer la excusa de que, según requiere la ley, no han podido identificar a un arquitecto o planificador ni a un economista, residentes en Ponce. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo no haya ni siquiera podido identificar personas que reúnan esas características para integrar la Junta de Directores?” ​

“Muy intrigante resulta la excusa desplegada de que no se había nombrado un ingeniero civil certificado ni al representante del sector de los pequeños y medianos comerciantes, “debido a que el Municipio no había sido notificado de la aprobación de la Ley 176-2016.” O sea, esa ley se aprobó hace cerca de cuatro (4) años y la administración municipal no lo sabía pues nadie se lo informó. Esa es una muy pobre excusa para pretender desligarse de las obligaciones legales”, sentenció Echevarría Vargas molesto ante la falta de acción del municipio de Ponce. ​

Echevarría Vargas mencionó además una larga lista de inversiones en equipos que prácticamente han resultado en dinero perdido: “Las grúas del Puerto costaron $22,212,60 ($22.2 millones) y están averiadas, no están operacionales ni certificadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional(OSHA, por sus siglas en inglés) y además carecen de energía eléctrica; se generó un gasto ascendente a $2,843,745 ($2.8 millones) para la rehabilitación y remodelación del edificio y sin embargo está severamente deteriorado; se efectuó un desembolso de $2,710,535 ($2.7 millones) para la adquisición e instalación del sistema de refrigeración para el manejo de la carga marítima y sin embargo dicho sistema no es utilizado y las piezas están almacenadas; se adquirieron tres propiedades para el desarrollo del Puerto por valor de $19.4 millones y las mismas no han tenido utilidad”. ​

Finalmente, el reconocido catedrático ponceño indicó, “Los deslices y el pobre manejo de las responsabilidades administrativas y legales del municipio de Ponce y su señora alcaldesa, han llevado a una situación de penuria al Puerto Rafael “Churumba” Cordero y a la ciudad de Ponce. Somos testigos de cómo la apatía y la pereza administrativa derrumban los legados de nuestro pueblo y de ello sólo nos quedan unas inmensas grúas que representan monumentos a la negligencia e incapacidad de quienes se supone atiendan asuntos de tanta importancia para Ponce y para el país. Exhorto a la alcaldesa de mi ciudad de Ponce que rinda cuentas ante todos estos serios señalamientos y a las autoridades pertinentes a tomar cartas en el asunto y no dejarlo en un informe que claramente debería tener consecuencias para los responsables de este desastre administrativo”.

Puede ver el reporte completo aquí >>> Informe de Auditoria CP-20-12