EL 2019 … RESUMEN DE NOTICIAS PONCE Y EL SUR

Martes, 31 de diciembre de 2019 Por Ricardo Ramírez- El año 2019, uno de cambios y retos , lleno de acontecimientos noticiosos en Ponce y la región sur. Es por eso necesario mirar atrás y repasar aquellos que dejaron una huella y quedaron grabados en nuestra memoria por su importancia e impacto en nuestro diario vivir.

ENERO

**** Con la ceremonia de Envío comenzó la Caravana Nacional de los Tres Santos Reyes de Juana Díaz, que culminó con la gran celebración del Día de Reyes con el multitudinario desfile de reyes, profetas y pastores en la celebración de la fiesta de la Epifanía en Juana Díaz.

**** El juez Ángel Candelario, del tribunal de Ponce, luego de evaluar la evidencia presentada contra el artista urbano Juan Luis Cornier Torres, determino causa para arresto por asesinato en primer grado por la muerte de la joven teatrera Valerie Ann Almodóvar Ojeda.

****Una nueva fuerza comunitaria, integrada por líderes de sectores marginados, comerciantes, y jóvenes universitarios, conocida como Movimiento 25, se gestó en Ponce para transformar la gobernanza municipal y regional.

****Diversos dirigentes políticos de la oposición repudiaron la concesión de contratos por parte de la alcaldesa ponceña María Meléndez Altieri, a contratistas, abogados, aliados políticos y publicistas.

**** Un siniestro que ocasionó daños por más de $2 millones pospuso por seis meses la inauguración del multitudinario Proyecto hotelero Aloft en Ponce.

FEBRERO

**** El deterioro del Ponce Tradicional, el desinterés del gobierno municipal por reimpulsar su dinamismo ha ocasionado una gran merma y fuga poblacional, en el antiguo Corazón urbano de la ciudad.

****La Autoridad de Energía Eléctrica se mantuvo en su posición de cerrar las operaciones de su oficina ubicada en el municipio de Juana Díaz con miras a recortar sus gastos y maximizar sus recursos, aun cuando el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, agoto todos los recursos y ofreció alternativas para evitar el cierre del espacio que servía a 36 mil abonados de Juana Díaz y Villalba.

**** El doctor Luis Irizarry Pabón, juramentó como nuevo presidente y posible candidato a la alcaldía por el Partido Popular Democrático en Ponce.

*****A pesar de promesas y millones de dólares invertidos en mejoras al Aeropuerto Mercedita en Ponce las autoridades portuarias no han podido conseguir que líneas aéreas inicien vuelos y se amplíe la oferta aérea del terminal regional.

**** La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, presentó una lista de diez proyectos “prioritarios” que serían financiados con asignaciones futuras del Gobierno Federal, bajo el plan de recuperación tras el huracán María.

MARZO

****Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que la administración municipal de Ponce no pago deudas a tiempo con la AAA, AEE y el Departamento del Trabajo por lo que incurrió en penalidades; cometieron irregularidades en las transferencias de crédito y hubo deficiencias en la realización de las conciliaciones bancarias. Además, confirmo el alegado caos financiero y la implosión de sus finanzas.

**** El joven de 25 años de edad Gregory González Souchet juró como Nuevo alcalde de Peñuelas.

**** El Sistema de Transportación Público del Sur (Sitras), que comenzó con tres rutas y una inversión de $2.6 millones cumplió siete años de operaciones en Ponce y según las autoridades municipales ha servido de manera gratuita a 3.5 millones de pasajeros.

ABRIL

**** El parque pasivo-recreacional Julio Enrique Monagas ubicado en Ponce, el más grande de Puerto Rico, continúa cerrado al público por el deterioro en que se encuentra.

MAYO

****El tres veces gobernador de Puerto Rico, el ponceño Rafael Hernández Colón, uno de los lideres políticas más importantes de la historia falleció a los 82 años de edad víctima de leucemia y tras su muerte fueron decretados 30 días de duelo.

**** Mientras, diversas voces de todos los sectores de la sociedad lamentaron su muerte y cientos rindieron el ultimo adiós al ex mandatario, en dos homenajes multitudinarios realizados en San Juan y Ponce.

JUNIO

**** El ex alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, dijo sentirse frustrado y responsabilizó a la administración municipal por el estado de deterioro en que se encuentra el parque pasivo y recreacional Julio Enrique Monagas y aseguró que se perdieron los $36 millones que costo su construcción.

**** La Junta de Control Fiscal refirió al Departamento de Justicia Estatal y Federal al Municipio de Ponce por no haber pagado a la Administración de Sistemas de Retiro millones de dólares retenidos a los empleados municipales de Ponce, mientras la alcaldesa María Meléndez Altieri, se autoproclamo victima alegando que la deuda no existía.

**** El gobernador Ricardo Rosselló ofreció su Mensaje de Presupuesto en Ponce, pero omitió el fracasado Proyecto portuario ponceño y las deterioradas comunidades.

JULIO

**** La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, presentó un presupuesto de $80.6 ,millones, $1.7 millones para 2019-2020, menor al actual y fue aprobado en votación partidista, y es vulnerable a un multimillonario descuadre.

**** Además, aumento en sobre $435 mil los gastos por contratos profesionales para servicios profesionales y relaciones públicas.

**** El Presidente del PPD en Ponce, Luis Irizarry Pabón, mostro su inconformidad con el presupuesto 2019-2020 y alegó que la alcaldesa María Meléndez Altieri, disfrazo los gastos por contrataciones de asesoría y relaciones públicas.

**** El líder comunitario ponceño Ernie Rivera Collazo, dijo que el presupuesto aprobado en el municipio de Ponce no incluyo asignaciones específicas para obras permanentes en comunidades sin áreas recreativas, luminarias, carreteras deterioradas.

AGOSTO

**** EL asesinato del sacerdote polaco Stanislaw Szczepanik, quien ofrecía misa en la Parroquia la Milagrosa de Ponce, consterno a la comunidad ponceña.

**** La fundación “Ivan Ayala Kidz Cáncer Foundation” anunció que proyecta construir y desarrollar en el antiguo Albergue de Niños en Ponce, el primer hospital especializado en cáncer infantil que buscara afiliarse al St. Jude en los Estados Unidos.

SEPTIEMBRE

**** Una empresa extranjera ubicada en la Florida propuso el desarrollo de un predio de 900 cuerdas de terreno al este de Ponce, que abarca desde zona costera y humedales, hasta suelo Agrícola y urbanizable.

**** El ex alcalde de Sabana Grande, Miguel “Papin” Ortiz, acusado por participar en un esquema de fraude por $2.9 millones en relación a propuestas falsas sometidas al Departamento de Educación determinó enfrentar el juicio en su contra a iniciarse en marzo de 2020.

**** A poco más de un mes de la muerte del padre de origen polaco Stanislaw Szczepanik, cientos de feligreses ofrecieron el ultimo adiós y despidieron sus cenizas en la Parroquia la Milagrosa de Ponce.

OCTUBRE

**** En un acto celebrado en el Antiguo Casino de Ponce, la alcaldesa María Meléndez Altieri, junto a contratistas y asesores externos anunció el “inicio de la reconstrucción de la ciudad”.

**** No obstante, las comunidades de escasos recursos económicos en la ciudad quedaron fuera del proyecto de revitalización de la ciudad.

****La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, regresó al podio de la Legislatura Municipal de Ponce para presentar Su “Mensaje de Logros” y proyectar su versión sobre la realidad de su gobierno y la ciudad.

**** EL alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, anunció que cerró con un superavit operacional de $1.7 millones de dólares.

**** La Zona Libre del Sur Codezol celebró sus 30 años impulsando la encomia ponceña y moviendo mercancía por más de $700 millones al año desde el Puerto de Ponce.

**** La Fundación Damas, Inc dueña del edificio que alberga el instituto de servicios de salud Go-GoGo radico en el Tribunal de Ponce un recurso en el que solicitó se le ordenara a la Fundación GO GO desalojar las facilidades en las que operan una Sala de Emergencias.

**** Las autoridades federales arrestaron nuevamente al senador Abel Nazario, ahora por empleados fantasmas cuando era alcalde de Yauco.

NOVIEMBRE

**** La representante a la Cámara y presidenta de la Comisión cameral de Desarrollo Integrado del Sur, Jackie Rodríguez, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el de Coamo, Juan Carlos García Padilla, denunciaron las pésimas condiciones de las principales carreteras estales en la región sur.

**** Go Gogo Fundation llego a un acuerdo con la Fundación Damas para abandonar las facilidades en las que ofrecen servicios de salud, tras la orden de desahucio radicada en el Centro Judicial de Ponce.

**** El presidente del PPD en Ponce, el doctor Luis Irizarry Pabón, oficializó su candidatura a la alcaldía de Ponce de cara a las elecciones generales de 2020.

**** Con una mezcla de lágrimas y aplausos, miembros del Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas y la representante a la Cámara Jacqueline Rodríguez celebraron la aprobación en ese cuerpo legislativo del proyecto senatorial que prohíbe de forma tajante el depósito de cenizas en los vertederos del país.

**** La primera dama de Villalba, Glendaliz Soto Vega, falleció a los 38 años, víctima de leucemia.

**** Por sexto año consecutivo la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, y su administración recibieron la calificación de “F” bajo el Índice de Salud Fiscal Municipal de ABRE Puerto Rico, entidad que volvió a evaluar el manejo de las finanzas en la alcaldía ponceña.

**** Mientras, además, de Ponce, el municipio de Villalba, recibió la calificación de “F”.

DICIEMBRE

**** Tras ignorar por años los reclamos de empresarios sureños para que se posicione al aeropuerto Mercedita de Ponce como eje económico de la región, la Autoridad de los Puertos se apresta a entregar el activo a manos privadas.

**** Mientras, el arquitecto, hotelero y ex presidente de la Cámara de Comercio del Sur, Abel Misla Villalba, criticó el plan de concesión para el aeropuerto Mercedita de Ponce y señaló que” va a limitar por años el desarrollo de nuestro terminal aéreo”. A la vez, que el integrante de la Coalición turística del sur, David Talavera, catálogo de irresponsable a la dirección de la Autoridad de Puertos .

****La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, anuncio su candidatura a un cuarto término como alcaldesa de la ciudad en los comicios generales de 2020 y anuncio que el abogado ponceño Pablo Colón Santiago dirigirá su campaña a la reelección.

**** Mientras, los alcaldes de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, el de Villalba, Luis Javier Hernández, el de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, de Yauco, Luigi Torres, de Adjuntas Jaime Barlucea, de Coamo, Juan Carlos García Padilla y de Peñuelas, Gregory González Souchet anunciaron sus candidaturas para los comicios generales de 2020.

**** Los asesinatos, las agresiones agravadas, las violaciones y los vehículos hurtados han dominado la actividad criminal en la región policiaca de Guayama y Ponce continúan con la tendencia alcista al finalizar este año 2019.

**** La Carrera por la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD) será entre el actual presidente de la colectividad Luis Irizarry Pabón y el joven abogado Rafael Zayas, hijo del ex alcalde Francisco Zayas Seijo, quien radicó su aspiración y desmintió que el presidente de la colectividad Aníbal José Torres, respalda la candidatura de su rival en la contienda.

**** Mientras, en el bando del PNP en Ponce una primaria será inminente por la candidatura alcalde tras el comerciante Edgar del Toro, radicar su candidatura.

**** La Gobernadora Wanda Vázquez, nombro a la Primera Dama de Ponce e hija de la alcaldesa de la ciudad María Margarita Mateu Meléndez, como asesora en política pública de la Fortaleza.

**** El ex alcalde de Yauco y senador Abel Nazario radicó su candidatura como candidato al Senado de forma independiente de cara a las próximas elecciones de 2020.

**** El presidente del PPD en Ponce, Luis Irizarry Pabón, refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental los hallazgos sobre el nombramiento de ocho funcionarios , realizados por la alcaldesa María Meléndez Altieri.

**** La ola de violencia arropó a Ponce durante el mes de diciembre al reportarse cinco asesinatos.