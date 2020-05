Exjefa de personal del Departamento de Salud se desvincula de compras de pruebas de Coronavirus

Martes, 5 de mayo de 2020 (CyberNews) – La exjefa de personal del Departamento de Salud (DS), Mabel Cabeza Rivera se desvinculó totalmente del proceso que se llevó a cabo de compras de pruebas COVID-19 en el Departamento de Salud (DS).

“Es mi deber informarles que no tuve participación más allá de darle el seguimiento inherente en mi función de la Fortaleza con el Task Force. En todo momento mis funciones se circunscribían estrictamente a comunicar una determinación de parte de las personas que tenían la autoridad para así dictarlas. Todos los mensajes que recibí de diversas personas o entidades los referí para la debida evaluación por los funcionarios correspondientes”, dijo Cabeza Rivera en una ponencia entregada a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que investiga el proceso de compras por 38 millones de dólares de pruebas COVID-19.

“En ningún momento estuve en posición de tomar determinaciones finales sobre asunto alguno; las decisiones en el Departamento y luego en el Task Force eran tomadas por las personas que tenían las facultades para así tomarlas según las leyes y las ordenes ejecutivas firmadas por la Gobernadora de Puerto Rico invocando sus poderes extraordinarios de emergencia. Dichas determinaciones me eran encomendadas para comunicar o dar seguimiento. Nuevamente, en ningún momento en este cuatrienio he tenido la facultad de toma de decisiones en cuanto a temas de contrataciones o de compras. Nunca he tenido la firma delegada del Secretario para autorizar, adjudicar o determinar”, añadió.

Cabeza Rivera fue nombrada por el secretario de la Gobernación, Antonio Luis Pabón Batlle, como enlace con el Task Force Médico el pasado 18 de marzo, luego de que la exsecretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo le indicó que ya no podía trabajar con ella y que firmaría su traslado a otra dependencia gubernamental.

Mabel Cabeza llegó a la atención de Pabón Batlle supuestamente por la subsecretaria de la Gobernación Lillian Sánchez quien declaró en la comisión junto al subsecretario de la Gobernación.

Durante el testimonio de Cabeza Rivera se supo sobre una contradicción en términos de que el exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado fue despedido por Pabón Batlle, contrario a lo que declaró el subsecretario de la Gobernación quien alegó que éste renunció a su cargo.

Cabeza Rivera fue despedida del Departamento de Salud el pasado 30 de marzo por órdenes del secretario, Lorenzo González Feliciano.