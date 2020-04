Fallece Barbara Ann Dorsey Mendoza, madre de Alfred Herger Dorsey

Lunes, 13 de abril de 2020- (CyberNews) – Barbara Ann Dorsey Mendoza, madre del fenecido Alfredo Herger Dorsey y otros tres hijos que procreó junto al doctor Alfred D. Herger, falleció en Caguas, según confirmó a CyberNews, su hija Grace Marie Herger Dorsey.

“Hoy me duele el corazón. Este fin de semana ha sido muy intenso para todos porque desde el sábado ya nos dijeron q estaba agonizando y no sabía si mi dolor era por su proceso o por mi perdida. Estaba cansada, su corazón no podía más. Ahora mi mamá está libre, siento el aire liviano, pero esto es Ley de vida. Te amo mamá”, declaró por su parte, Grace Herger Dorsey en comunicación escrita.

Dorsey Mendoza tenía 76 años de edad al momento de fallecer en el centro de cuidado de adultos mayores Golden Legends en Caguas.

“Fue la madre de mis 4 hijos, excelente ser humano y mujer. Pasamos mucho juntos, pero salimos adelante. Ahora está con nuestros dos hijos, Alfredo y Benny. Ella es parte de mi historia y la de mis hijos”, dijo por su parte, el doctor Alfred D. Herger.

Herger Dorsey agradeció el trato que recibió Dorsey Mendoza en el hogar de cuido.

La comunicadora expresó que al momento, no se han tomado detalles adicionales sobre exequias fúnebres, pero confirmó que los restos de Dorsey Mendoza serán cremados.