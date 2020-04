Federales advierten sobre propietarios de vivienda que piden favores sexuales para aplazar pagos de renta por Coronavirus

Jueves, 30 de abril de 2020 (CyberNews) – El Procurador General de los Estados Unidos, William P. Barr ordenó a todas las Oficinas de los Fiscales Federales de los Estados Unidos a investigar toda querella de acoso sexual relacionada con vivienda como resultado de la actual pandemia COVID-19, anunció el jueves W. Stephen Muldrow, fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Mientras que Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos adoptan medidas drásticas para frenar la propagación de COVID-19, muchos ciudadanos han perdido sus empleos y muchos otros han visto una reducción en sus ingresos. Estas pérdidas han obligado a muchos a buscar reducciones o suspensiones de sus pagos de arrendamiento”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

Explicó que muchos propietarios han respondido a estas circunstancias comprensivamente y con cuidado, tratando de trabajar con sus inquilinos para ofrecer ayuda durante esta crisis. Sin embargo, se ha reportado que otros propietarios han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada.

Indicó que tal comportamiento es despreciable y es ilegal. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas que experimentan este tipo de abuso nunca lo denuncian. Temen que las represalias pongan en peligro su capacidad de proporcionar refugio para ellos y sus familias.

“Las prácticas de los depredadores relacionadas con la COVID-19 son particularmente inquietantes ya que estos propietarios se aprovechan de nuestra crisis nacional actual al hostigar sexualmente a las personas que necesitan vivienda. La Fiscalía Federal no dudará en intervenir cuando ocurra una conducta tan despreciable. Este comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora”, concluyó.

Para denunciar el acoso sexual en la vivienda, comuníquese con el Departamento de Justicia al (800) 896-7743 o fairhousing@usdoj.gov. Para más información: https://www.justice.gov/crt/sexual-harassment-housing-initiative o en español: https://www.justice.gov/crt-espanol/iniciativa-en-contra-del-acoso-sexual-en-la-vivienda .