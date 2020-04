«Gasolineras, AEE y vendedores de gas propano tienen que bajar los precios»

Miércoles, 22 de abril de 2020 (CyberNews) – El candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Juan Dalmau Ramírez, anunció el miércoles, el envío de sendas cartas dirigidas a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), con el objetivo principal de asegurarse que las bajas continuas en el precio del petróleo crudo a nivel internacional redunden al final del camino en beneficio del consumidor puertorriqueño

El legislador independentista le requirió al director de la AEE realizar las acciones necesarias para asegurarse de que, ante la reducción en el precio del combustible a nivel internacional y la realidad de que todas las familias en el país están obligadas a permanecer en sus hogares, la corporación no castigue a los abonados con alzas tarifarias ante un aumento en el consumo.

“Debido a la pandemia muchas personas están desempleadas, trabajando o estudiando en sus casas. Lo que significa que seguramente su consumo energético residencial subirá. Estamos requiriéndole al director de la AEE que, por lo tanto, debería haber un ajuste tarifario para que el posible aumento del consumo no signifique un impacto detrimental en el bolsillo de cientos de miles de familias y abonados que se están viendo dramáticamente afectados en términos económicos por razón del Coronavirus (COVID-19) y las ordenes ejecutivas implementadas. A tales efectos, le hemos manifestado que lo justo sería que ese posible aumento en el consumo residencial sea absorbido por el millonario ahorro que la AEE tendrá ante la reducción sin precedentes en la historia en el costo del petróleo. De no hacerlo, y enviasen facturas altas a los abonados, constituiría un acto atroz y abusivo, igualmente sin precedente en nuestra historia”, sentenció Juan Dalmau en comunicación escrita.

“Con respecto a DACO, es responsabilidad ministerial de la secretaria, Carmen Salgado Rodríguez, asegurarse que las bajas continuas en el precio del petróleo crudo a nivel internacional se reflejen tanto en el precio de la gasolina a nivel del mayorista, como en el precio que le cobra finalmente el detallista al consumidor. Le he expresado a la Sra. Salgado que, considerando la situación económica derivada de la emergencia propiciada por el Coronavirus (COVID-19), me parece apremiante que se examine el tiempo que tardará el cambio en el precio del petróleo crudo a nivel internacional en reflejarse en el precio local de la gasolina. Teniendo presente, claro está, que el movimiento del inventario acumulado se ha visto afectado, particularmente, por una reducción en la demanda como consecuencia de la cuarentena desde mediados de marzo. No obstante, le he solicitado me provea información sobre el movimiento de inventario de gasolina de los suplidores, ya que entre sus facultades está solicitarle a los mayoristas de gasolina dicha información”, subrayó en su misiva el senador Dalmau Ramírez.