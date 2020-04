Gobernadora anuncia nuevos beneficios por Incapacidad para la Policía de Puerto Rico

Martes, 14 de abril de 2020 (CyberNews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced, junto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo, anunciaron el lunes nuevos beneficios por incapacidad para la Policía de Puerto Rico.

Retroactivo al 1 de enero de 2020, los miembros de la uniformada contarán con nueva póliza de incapacidad mejorada a largo plazo que aumenta el actual seguro por incapacidad ocupacional y no ocupacional bajo la compañía MetLife.

Vázquez Garced explicó que los nuevos beneficios responden a un reclamo justo de la uniformada que se trabajó con la ayuda y colaboración de la Junta de Control Fiscal (JCF). “Para el año fiscal en curso, la Junta aumentó una partida en el presupuesto de la Policía de 3,029,250 dólares, correspondientes a 250 dólares anuales por individuo para mejorar la cubierta por incapacidad actual de todos los policías. Por años, escuchamos que se debían mejorar sus beneficios por ser empleados de alto riesgo y con particularidades especiales”, informó la primera ejecutiva en comunicación escrita.

El nuevo Plan de Beneficios por Incapacidad Prolongada (LTD, por sus siglas en inglés) para los Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico, es administrado actualmente por la compañía MetLife y tiene como propósito sustituir parte de los ingresos perdidos por motivo de incapacidad y ayuda los empleados públicos a cubrir sus gastos esenciales de vida si se enferman o se lesionan y no pueden trabajar. Los policías elegibles, al igual que el resto de los empleados públicos, quedaron automáticamente inscritos en el Plan Básico, efectivo el primero de julio de 2013.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro detalló los nuevos beneficios bajo la Póliza mejorada.

“Bajo la póliza actual, alrededor de 12,117 policías recibirían un 40 por ciento del salario hasta un máximo de 2,250 dólares mientras dure la cubierta si se incapacitan. Ahora, con la nueva póliza mejorada, recibirán el 60 por ciento del salario hasta un máximo de 5,000 dólares mientras dure la cubierta. También, bajo la póliza actual, tenían un máximo de cubierta por 7 años por Incapacidad No Ocupacional. La cubierta mejorada ahora será de un máximo de 15 años o hasta que el policía cumpla 62 años en casos de Incapacidad No Ocupacional, lo que ocurra primero. Además, la póliza mejorada ahora cubre hasta 18 meses por Incapacidad Ocupacional en lo que Retiro recibe, evalúa y emite una determinación sobre una solicitud de pensión por Ley 127-1958, ya que no queremos que durante ese proceso el policía quede desprovisto de ingresos. Esta cubierta mejorada se suma a la aprobación de la Ley 80-2019 que amplió los beneficios de Incapacidad ocupacional de los policías bajo la Ley 127-1958”, destacó Collazo.

La Ley 127-1958 establece que, si el policía resulta incapacitado por su trabajo, recibirá un 50 por ciento o un 80 por ciento de su salario dependiendo de la circunstancia ocupacional que causa la incapacidad.

Por su parte, el director ejecutivo de AAFAF expuso que se pudo logar que la póliza mejorada se hiciera retroactiva al 1 de enero de 2020. “Los policías continuarán haciendo su aportación de 25 centavos por cada $100 dólares devengados de salario, igual que el resto de los servidores públicos, pero ahora tendrán estos nuevos beneficios que entendemos son más que merecidos y necesarios para nuestra uniformada. Continuaremos analizando y trabajando con la Junta de Control Fiscal en todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de los policías ahora y luego de su retiro”, manifestó Marrero.

Según establece el seguro de MetLife aplicable a la Policía de Puerto Rico, una Incapacidad es una condición médica o lesión accidental en tratamiento adecuado, que impide al empleado ganar más del 80 por ciento su salario mensual bruto antes de la incapacidad.

Por otro lado, una Incapacidad Ocupacional es aquella que surge del trabajo, como lo es resultar herido en medio de una intervención o sufrir un accidente en la patrulla y la no ocupacional no tiene que ver con el trabajo, como una enfermedad de diabetes o cáncer.

Asimismo, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, expresó: “Nuestros policías diariamente arriesgan sus vidas mientras trabajan para proteger a la ciudadanía. A diario se enfrentan a retos que ponen en peligro su seguridad como lo son persecuciones, operativos contra el narcotráfico y un sinfín de intervenciones. Esta medida hace justicia a los miles de hombres y mujeres que, comprometidos con el juramento que un día hicieron, se mantienen trabajando aún en las circunstancias más complicadas”.