Justicia dice no hay causa para investigar secretario de Agricultura

Lunes, 24 de febrero de 2020 (CyberNews) – La secretaria del Departamento de Justicia Dennise Longo Quiñones, dio a conocer el lunes, que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, en el caso número 2019-31-102-00098, contra el cual se habían recibido alegaciones que fueron investigadas por el Departamento.

Longo Quiñones dijo en comunicación escrita que “para corroborar las alegaciones el Departamento de Justicia (DJ) entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, y por el agrónomo Jorge Campos Merced, Director de la Oficina para la reglamentación de la Industria Lechera, determinando que lo alegado no se pudo comprobar. Según dispone la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el informe de la investigación preliminar se envió al Panel con una recomendación de no designación de un FEI. También se enviaron cartas comunicando dicha recomendación a las partes querellantes y al querellado”.

Por su parte, Flores Ortega reaccionó al reconocer que no es posible “complacer a todos”.

“Hace 143 días le dije al pueblo de Puerto Rico lo siguiente: «Durante toda mi vida en el servicio público he actuado conforme a la ley y con el más alto rigor ético. Como funcionario público reconozco, no obstante, la facultad que se tiene de indagar sobre alegaciones presentadas, las que sean, y con la misma responsabilidad de siempre, estaré en disposición de aclarar cualquier duda.

Desde la posición de Secretario he representado al sector agrícola para beneficio de nuestros agricultores y del pueblo de Puerto Rico en general. No siempre ha sido posible complacer a todos, pero ninguna incomodidad o inconformidad puede ser sinónimo de actos inapropiados, y siempre, de hecho, he estado disponible para atender esas controversias”.

Mis expresiones hoy son las mismas que ese día, con la diferencia de que hoy mi compromiso con Puedo Rico y con la administración pública es 143 días más grande”, dijo Flores Ortega en comunicación escrita.