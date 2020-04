La Cámara de Comercio del Sur exhorta a instituciones financieras locales, agilizar el proceso de los préstamos PPP

Viernes, 24 de abril de 2020′ La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico (CCSPR) solicita, a las instituciones financieras participantes en la emisión de los préstamos Paycheck Protection Program (PPP), garantizados por la Small Business Administration (SBA), aligerar los procesos en las solicitudes. Al mediodía de hoy, el presidente Donald Trump firmará el nuevo proyecto federal de estímulo económico.

«Estamos compitiendo con todos los estados de la nación americana y los fondos son finitos», indicó Luis Alvarado Cintrón, presidente de la entidad, «rogamos encarecidamente a los bancos y cooperativas participantes, que asistan a nuestros comerciantes para que puedan recibir esta ayuda». Alvarado apuntó que, «se procesarán primero las solicitudes que se quedaron de la semana pasada, según lo expresó la Comisionado Residente en Washington. Por lo que los fondos disponibles para nuevas radicaciones serán menos».

PPP es un préstamo diseñado para proporcionar un incentivo directo para que las pequeñas empresas mantengan a sus trabajadores en nómina. La SBA condonará los préstamos si todos los empleados se mantienen en la nómina durante ocho semanas y el dinero se utiliza para esta función, el alquiler, los intereses hipotecarios o los servicios públicos. Las instituciones participantes son:

· Banco Santander Puerto Rico

· Banco Popular de Puerto Rico

· Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA)

· Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy (CAMUY-COOP)

· Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía

· Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero

· Cooperativa de Ahorro y Crédito de Maunabo (MAUNA-COOP)

· Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental

· Economic Development Bank for Puerto Rico (Banco de Desarrollo Económico)

· FirstBank Puerto Rico

· Merchants Commercial Bank

· Oriental Bank

Las entidades afectadas por Coronavirus (COVID-19) que pueden ser elegibles para este programa:

· Cualquier empresa pequeña que cumpla con los estándares de tamaño de SBA (ya sea el estándar de tamaño basado en la industria o el estándar de tamaño alternativo).

· Cualquier negocio, organización sin fines de lucro 501 (c) (3), organización de veteranos 501 (c) (19) o empresa comercial tribal (sección 31 (b) (2) (C) de la Ley de Pequeñas Empresas) con 500 empleados o menos, o que cumpla con el estándar de tamaño de la industria de la SBA si hay más de 500.

· Cualquier negocio con un Código NAICS que comience con 72 (Alojamiento

y Servicios de Alimentos) que tenga más de una ubicación física y emplee

menos de 500 por ubicación.

· Propietarios únicos, contratistas independientes y trabajadores independientes (self-employed).

Para la información completa sobre este programa y los adicionales del Coronavirus Relief Options de SBA acceda a: https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options