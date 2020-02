Melanie, Adriana y Brian con vida en la Copa ITTF Panamericana Universal 2020

Sábado, 8 de febrero de 2020- Las hermanas Melanie y Adriana Díaz y Brian Afanador pasaron este viernes a la segunda ronda de los mejores ocho competidores de la Copa ITTF Panamericana Universal 2020, que se celebra en el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

La mayor de las Díaz, Melanie, regló un espectáculo a los fanáticos con victoria en siete intesos parciales, 11-8, 9-11, 13-15, 11-7, 7-11, 11-3 y 11-9, a la chilena Daniela Ortega.

“Yo sabía que no iba a ser nada fácil. Ella juega súper bien. Hemos jugado hace cuatros años y habíamos ido hasta el quinto set, o sea, que yo sabía lo que venía. Estoy bien contenta, porque el primer partido del año siempre es más difícil, pero logré jugar bien”, expresó la utuadeña que jugará este sábado la estadounidense Lily Zhang a las 5:50 de la tarde.

“Tuve que hacer muchos ajustes en el partido. Ella es buena. Se adapta rápido a lo que uno hace. Es una jugadora inteligente, entonces mi papá me ayudaba con qué hacer. El aliento del público me ayudó. A veces estaba con bajones y escuchaba el apoyo (del público) y me sentía con más fuerza”, añadió la doble medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sobre su rival de la ronda de cuarto de final, Melanie indicó que “yo no tengo nada que perder en ese juego. Voy a disfrutarlo”.

Mientras, la campeona defensora Adriana estuvo atenta a su hermana desde temprano, tras conseguir una rápida victoria en cuatro parciales, 11-5, 11-8, 11-9 y 11-8, ante la brasilera Jessica Yamada.

“Me sentí súper bien. Yo sé que ella es una jugadora muy experimentada, así que intenté dar duro desde el principio. La estudié mucho en partidos que habíamos jugado anteriormente para saber cómo ganar. Así que contenta con mi debut”, dijo la raqueta “Top 20” de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

La contrincante de Adriana será la mexicana Yadira Silva y jugarán a las 7:30 de la noche en la ronda de cuartos de finales.

“Voy contra Yadira, hemos jugado un par de veces y ambas hemos ganado. Es una muy buena jugadora”, expresó la utuadeña sobre su veterana compañero de competencia.

La tripleta de boricuas en segunda ronda de la Copa Panamericana la completa Brian Afanador. El doble medallista de bronce en Lima 2019 derrotó cómodamente a Kevin Montufar de Guatemala, 11-4, 11-4, 11-5 y 11-3.

“Uno nunca espera que sea un partido cómodo, siempre se espera un partido difícil. Esto fue muy importante para la recuperación para mañana (sábado)”, expresó la única raqueta masculina puertorriqueña que pasó de ronda en el evento.

Su contrincante es conocido. Se llama Marcelo Aguirre de Paraguay. Se enfrentará a las 6:40 de la tarde.

“Marcelo es un jugador muy bueno. Está mejor rankeado que yo, pero vamos a ir con todo. Las expectativas siempre son las mismas, dar todo en cada pelota, set y partido”, habló el también utuadeño.

Agradecido Héctor Berríos de jugar en Puerto Rico

El veterano Héctor Berríos se despidió del encuentro con su sueño hecho realidad, jugar frente a su público. Este perdió en cuatro parciales, 3-11, 6-11, 7-11 y 4-11, ante el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018, el estadounidense Kanak Jha.

“¡Mira! Me llevo eso, jugar en mi casa, con mi gente. Mi familia ha estado aquí. Mis nenes del club (Vega Atleta) me estaban apoyando. Así que emocionado, porque me vinieron apoyar”, expresó el corazoleño.

En el historial del jugador de 33 años sobresale logros importantes para Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y uno nunca realizado hasta el 2015 junto a Brian Afanador y Daniel González, que ganaron la primera medalla panamericana en Toronto. El año pasado, Berríos estuvo de espectador durante la Copa Panamericana.

“El año pasado vine como fanático. Vi lo que se hizo y me encantó. Fui al campeonato del Caribe, clasifiqué a este evento y me lo disfruté al máximo. El estar aquí me gusta, porque ellos (mis estudiantes) pueden ver que se puede. Qué si yo puedo, ellos lo pueden hacer también. Pueden ser atletas profesionales, se pueden dedicar al deporte”, manifestó el tenimesista.