Natalie Jaresko rechaza alegato del gobierno sobre solicitud para fondos para emergencias por terremotos

Domingo, 9 de febrero de 2020 (CyberNews)- La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko rechazó el domingo el alegato de la gobernadora Wanda Vázquez Garced del supuesto atraso en la autorización de fondos para atender la emergencia por los terremotos en sur-suroeste.

De acuerdo a Jaresko, “alegar que la Junta tiene sobre 50 solicitudes pendientes incluyendo comida, agua y baños portátiles son falsas. Hemos recibido 10 solicitudes, de las cuales les hemos aprobado 9 y la ultima es un asunto de gastos rutinarios del presupuesto de su agencia del año fiscal 2020. Ninguna de estas 10 solicitudes fue para baños portátiles o agua. Todas las solicitudes se procesaron a una hora de haberse recibido”, mencionó Jaresko en su carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero.

Jaresko le rechazó una solicitud a Marrero para reabrir las reservas de los años fiscales 2019 y 2020 sin autorización del ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“En la carta que le enviamos el pasado 3 de febrero, establecimos claramente que las reservas estaban disponibles para gastos relacionados con los terremotos caso a caso de ahora en adelante. Le aseguramos que el dinero disponible en las reservas continua disponible para atender necesidades razonables para los damnificados por los terremotos, pero en base a una solicitud para la utilización. La situación en el sur-suroeste sigue siendo grave, no hay duda. No obstante, los gastos ahora se pueden manejar con la debida planificación, dado que es una crisis activa con un historial de gastos y experiencias de un mes”, expresó Jaresko en su carta a Marrero.

“De hecho, la naturaleza de las únicas 10 solicitudes recibidas desde la carta del 3 de febrero, ya no constituyen una emergencia, aunque si son críticamente importantes. Por ejemplo, la compra de utensilios desechables, repelente de insectos y fondos para relocalizar salones de clases para el reinicio de clases. Estos son gastos importantes que se pueden planificar y que acordamos deberían salir de las reservas”, añadió.

Por su parte, Marrero en declaraciones escritas sostuvo que “la gobernadora Wanda Vázquez Garced y todos los componentes de su gobierno estamos trabajando para atender la emergencia, que no ha terminado y la gente no puede esperar. No dejaremos a nuestras comunidades desprovistas y realizaremos las gestiones que sean necesarias para obtener estos fondos de emergencia”.