NO AL CRIMEN, NO AL MALTRATO, NO AL SUICIDIO, NO A LAS RUPTURAS MATRIMONIALES, NO AL ODIO

Por Heydi Román- A través de este medio me dirijo a todos ustedes primeramente para desearles una feliz, hermosa y bendecida Navidad. Que el verdadero significado de esta época marque de manera significativa sus corazones. Les escribo como ciudadana y profesional mostrando mi inquietud y preocupación respecto a distintos eventos que están sucediendo diariamente y que de una u otra forma nos toca el corazón a todos. NUESTRAS FAMILIAS. Pido de manera humilde a cada uno de ustedes que antes de finalizar este año podamos autoevaluarnos como seres humanos.

Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Seamos más empáticos con los demás, fomentemos los valores en nuestras familias, busquemos ayuda espiritual y psicológica si estamos atravesando por situaciones, dejemos a un lado nuestros celulares y practiquemos actividades al aire libre con nuestras familias, establezcamos más tiempo de comunicación con nuestras parejas e hijos. Dediquemos más tiempo a estar con nuestras familias, que son el regalo más valioso que Dios nos otorgó, seamos caritativos con los demás, no nos burlemos del caído; al contrario… ayudemoslo a levantarse, perdonemos a quienes nos ofenden y sobretodas las cosas, busquemos a Dios. He visto tantos inocentes fallecer en estos días que solo me resta compartir este mensaje de AMOR y de PAZ para cada uno de ustedes.

Creamos conciencia sobre nuestras acciones. Comencemos el nuevo año con un RENACER interior y exterior. Seamos entes de Paz y de Unión Familiar. En nosotros está la salvación o la perdición del mundo. NO AL CRIMEN, NO AL MALTRATO, NO AL SUICIDIO, NO A LAS RUPTURAS MATRIMONIALES, NO AL ODIO. Que tengan un hermoso año 2020 y que Dios reine en cada uno de ustedes y de sus familias.