Oficiales electos de la Ciudad de Nueva York catalogan como un discrimen el asunto de la retención de fondos federales a Puerto Rico

Lunes, 10 de febrero de 2020- La delegación de líderes hispanos de la Ciudad de Nueva York que arribó a la isla hoy para hacer entrega de “ayuda humanitaria” a residentes del Municipio de Guánica afectados por el terremoto del pasado mes de enero catalogó como “un discrimen sin precedente el asunto de la retención de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico que realiza el presidente Donald Trump”.

Habla el Concejal Rubén Díaz

“Estamos aquí para hacer entrega personalmente de los donativos de ayuda humanitaria como producto de un maratón que celebramos en el Condado del Bronx en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de la Asociación Evangelística Cristo Viene, Inc., fundada por el compañero reverendo Yiye Ávila en la ciudad de Camuy, se logró sacar esta mañana la carga fuera de los muelles, estando disponible para su destino final, el pueblo de Guánica mañana martes, 11 de febrero. Esta ayuda es producto de un esfuerzo comunitario en Nueva York que incluye las aportaciones que hicieran el equipo de trabajo del Presidente del Condado del Bronx, Rubén Díaz Jr.; el Concejal Rafael Salamanca; el Asambleísta Marco Crespo; los oficiales del Precinto Policiaco #41; la Junta Comunal #2 de Nueva York; el líder Freddy Pérez, Jr.; muchos oficiales electos, la Organización de Ministros Hispanos de New York, la emisora Radio Visión Cristiana Internacional, y los señores Frankie y Coralie Hernández ejecutivos de la compañía La Flor de Mayo Express,” señaló el Concejal y coordinador de la Delegación, Reverendo Rubén Díaz, nacido en Bayamón, Puerto Rico.

Habla el Concejal Rafael Salamanca

“Tan pronto sucedió el terremoto, en mi caso, con mi familia es de Isabela, me comuniqué con el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio solicitándole que se enviara personal técnico de apoyo a Puerto Rico, cosa que se hizo. Estamos aquí para conocer de cerca lo sucedido de manera que podamos ayudar en la recuperación de las áreas afectadas por lo movimientos telúricos. El Consejo Municipal de Nueva York, sus miembros, especialmente los compañeros de origen hispano están muy preocupados por la información que nos llega en relación a la detención de los fondos federales por orden de la Casa Blanca y su presidente Donald Trump. Esto no debería suceder, es algo que no entendemos y deja clara la actitud del Presidente de los Estados Unidos en no entender la necesidad de los puertorriqueños en momentos de crisis y tragedia humana causada por un fuerte terremoto el pasado mes de enero. Nosotros hacemos un llamado a los líderes del Congreso y el Senado en Washington para que entiendan que es hora de presionar al presidente Trump para que permita el desembolso del dinero retenido en su oficina y que son necesarios para la recuperación de la isla”, expresó el Concejal Rafael Salamanca, cuya familia es de Isabela, Puerto Rico.