Panaderos se oponen a que el Burger King venda leche, huevos y pan

Domingo, 19 de abril de 2020 (CyberNews)El director ejecutivo de la Cooperativa de Dueños de Panaderías y Comercios Puertorriqueños (COOPAN), Herminio Martínez y el presidente de la Asociación de Industriales del Pan, Néstor Rivera Camacho se opusieron el domingo a la venta de leche, pan y huevos en los restaurantes del Burger King en la isla.

“Tengo una gran preocupación ante el anuncio de que el Burger King venda en sus facilidades productos para los cuales sus permisos no los autorizan. El Permiso de Uso de las Panaderías desglosa aquellas funciones permitidas en su local, a saber, confección de productos, cafetería, colmado, venta de medicamentos y otros. Para cada uno hay que pagar una cantidad individual de patente y requiere de unas inspecciones de salud diferentes”, Rivera Camacho en declaraciones escritas.

“En días recientes han comenzado a circular promociones del Burger King anunciando la disponibilidad de productos no tradicionales a su mercado y para lo cual no tienen el permiso requerido. Nos oponemos tenazmente a este asalto a los pequeños y medianos comerciantes. Ahora, las grandes cadenas de comida rápida como no están vendiendo mucho volumen de alimentos como antes, pretenden quitarle clientes a las panaderías y colmados”, añadió Martínez.

“Estamos solicitando a las agencias concernidas, Departamento de Haciendo o el Departamento de Asuntos del Consumidor que puedan evaluar esta preocupación y ejerzan sus buenos oficios en favor del comerciante y del consumidor puertorriqueño”, indicó el presidente de la Asociación de Industriales del Pan.

“Esto en vez de ayudar a la economía lo que hace es darle otro golpe a las panaderías y a los pequeños comerciantes. Siempre hemos estado del lado de los más necesitados. Pero estas grandes compañías lo que buscan es aplastar a los comerciantes locales”, concluyó el director ejecutivo de COOPAN.