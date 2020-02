Pierluisi continua con el respaldo de presidentes municipales, legisladores, alcaldes y otros candidatos

Sábado, 8 de febrero de 2020 (CyberNews) – El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia sostuvo el sábado una reunión con presidentes no alcaldes, alcaldes, legisladores y otros candidatos del PNP.

En la actividad celebrada en Cataño, la Federación de Presidentes Municipales y Futuros Alcaldes presentaron una moción para reiterar el apoyo a Pierluisi Urrutia como candidato a la gobernación del PNP. La misma fue aprobada por unanimidad.

“Yo aspiro a la gobernación porque tengo el servicio público y la Estadidad en mis venas. Soy estadista de cuna y cada vez que he tenido la oportunidad de servirle a Puerto Rico, no la he dejado pasar, y lo llevo con mucho orgullo”, dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.

“A mí no me tienen que decir que hay que mantener la unidad del PNP, porque ese precisamente es mi estilo. El respeto y la elegancia siempre prevalece en mi manera de ser, porque al final vamos todos unidos, somos todos progresistas y puertorriqueños”, añadió.

Se mencionó que participaron 39 presidentes municipales no alcaldes del PNP, así como las alcaldesas de Gurabo y Canóvanas, los alcaldes de Cataño, Guaynabo, Arecibo, Orocovis y Naguabo, y el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, padre. Asistió además, el presidente de la Cámara Johnny Méndez, los representantes Juan Oscar Morales, José “Pichy” Torres, Víctor Parés, Jorge Navarro y José Aponte. También dijeron presente la senadora Migdalia Padilla, el senador y candidato a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero y otros candidatos del PNP.

La presidenta de los líderes y aspirantes a alcaldes del PNP, María Vega, señaló que apoya a Pedro Pierluisi porque “reconoce su valía, inteligencia, capacidad y experiencia”, cualidades fundamentales para gobernar a Puerto Rico.