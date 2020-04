¿Porque algunos estados celebran el Memorial Confederate Day?

Por Servicios Combinados- El Día Conmemorativo Confederado (llamado Día de los Héroes Confederados en Texas y Florida , y el Día de la Decoración Confederada en Tennessee ) es una fiesta cultural que se celebra en varios estados del sur de los EE. UU. En varias fechas desde el final de la Guerra Civil para recordar a los aproximadamente 258,000 soldados confederados que han muerto en el servicio militar .

El feriado se observa a fines de abril en muchos estados para recordar la rendición del último gran ejército de campo confederado en Bennett Place el miércoles 26 de abril de 1865. El feriado se observa de manera no oficial en la mayoría de los estados del sur, y sigue siendo un estado oficial vacaciones en Carolina del Sur , Mississippi , Alabama , Florida y Tennessee.

En la primavera de 1866, la Ladies Memorial Association de Columbus, Georgia , aprobó una resolución para reservar un día al año para conmemorar a los muertos de guerra confederados. Mary Ann Williams , la secretaria de la asociación, recibió la orden de escribir una carta invitando a las asociaciones de damas de todos los antiguos estados confederados a unirse a ellas en la celebración. Su invitación fue escrita en marzo de 1866 y enviada a todas las ciudades principales de la antigua Confederación, incluida Atlanta ; Macon ; Montgomery ; Memphis ; Richmond ; St. Louis ; Alejandría ;Columbia ; y Nueva Orleans , así como ciudades más pequeñas como Staunton, Virginia ; Anderson, Carolina del Sur ; y Wilmington, Carolina del Norte . La fecha real de las vacaciones fue seleccionada por Elizabeth Rutherford Ellis . Ella eligió el 26 de abril, el primer aniversario de la rendición del general confederado Johnston al mayor general de la Unión Sherman en Bennett Place. Para muchos en la Confederación, esa fecha en 1865 marcó el final de la Guerra Civil.

En su libro, The Genesis of the Memorial Day Holiday in America , Bellware y Gardiner afirman que el feriado nacional del Memorial Day es una consecuencia directa de la celebración iniciada por la Asociación de Damas Memorial de Columbus, Georgia, en 1866. En algunos lugares, la mayoría notablemente Columbus, Mississippi y Macon, Georgia, Las tumbas de la Unión fueron decoradas durante la primera celebración. El día incluso fue referido como el Día de los Caídos por The Baltimore Sun el 8 de mayo de 1866, después de que la organización de mujeres que lo inició. El nombre Confederate Memorial Day no se usó hasta que se inició la observancia del norte en 1868.

Si bien inicialmente fue genial con la idea de una versión norteña de las vacaciones, el general John A. Logan finalmente fue conquistado como lo demuestra su Orden General No. 11 del 5 de mayo de 1868, en la que ordenó a los puestos del Gran Ejército de la República que también derramó flores sobre las tumbas de los soldados de la Unión. El Gran Ejército de la República finalmente adoptó el nombre de Memorial Day en su campamento nacional en 1882.

Se han ofrecido muchas teorías sobre cómo Logan se dio cuenta de la antigua tradición confederada que imitó en 1868. En su autobiografía, su esposa afirma que se lo contó después de un viaje a Virginia en la primavera de ese año. Su secretario y su ayudante también afirman que le contaron al respecto. John Murray de Waterloo, Nueva York , afirma que fue él quien inspiró a Logan en 1868. Bellware y Gardiner, sin embargo, ofrecen pruebas de que Logan estaba al tanto de los tributos del Sur mucho antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de mencionarlo. En un discurso a veteranos en Salem, Illinois, el 4 de julio de 1866, Logan se refirió a las diversas fechas de observancia adoptadas en el Sur para la práctica diciendo «… los traidores en el Sur tienen sus reuniones día tras día, para esparcir guirnaldas de flores sobre las tumbas de los soldados rebeldes … »

La primera celebración oficial como día festivo ocurrió en 1874, luego de una proclamación de la legislatura de Georgia. Para 1916, diez estados lo celebraron, el 3 de junio, el cumpleaños del presidente de CSA Jefferson Davis . Otros estados eligieron las fechas de finales de abril, o el 10 de mayo, para conmemorar la captura de Davis.

Confederate Memorial Day es un día festivo estatutario en Alabama el cuarto lunes de abril. En Georgia , el cuarto lunes de abril se celebró anteriormente como el Día de los caídos en la Confederación, pero a partir de 2016, en respuesta al tiroteo en la iglesia de Charleston , los nombres del Día de los caídos en la Confederación y el cumpleaños de Robert E. Lee fueron eliminados de el calendario estatal y los días feriados legales se designaron simplemente como «días feriados estatales». En Mississippi se observa el último lunes de abril. En Carolina del Sur es un feriado legal, observado el 10 de mayo. EnTexas se llama Día de los Héroes Confederados y se celebra el 19 de enero de cada año. En Tennessee, el Día de la Decoración Confederada se celebra el 3 de junio, el cumpleaños de Jefferson Davis .