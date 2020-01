Presidentes legislativos en contra de aumento en la luz

Miércoles, 29 de enero de 2020 (CyberNews) – Los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez Núñez (Cámara de Representantes) y Thomas Rivera Schatz (Senado), descartaron el miércoles, que se apruebe legislación que aumente la tarifa energética en Puerto Rico.

“Nosotros no vamos a avalar ningún acuerdo, propuesta o gestión cuya consecuencia sea aumentarle nada a ningún puertorriqueño”, dijo Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

Por su parte, Méndez Núñez mencionó que los aumentos no los decide la asamblea legislativa, sin embargo, existe la posibilidad de que la Junta de Control Fiscal (JCF) busque a través de la jueza Laura Taylor Swain -como parte de la negociación de la deuda- que se busque un aval legislativo para dar paso a un aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Lo que hay ahora mismo es una negociación entre la Junta (de Control Fiscal) como representante de del gobierno de Puerto Rico y los acreedores. Pero al final, la determinación de que si se aumenta o no se aumenta el costo de Energía Eléctrica es una decisión administrativa. Lo que la Junta pretende es que la asamblea legislativa avale ese acuerdo… No hay un acuerdo de parte de la asamblea legislativa. Al fin de cuentas, si la jueza Taylor Swain avala el acuerdo que llegue el gobierno de Puerto Rico, que ya le dijimos a la gobernadora que nuestra decisión es no aprobar ningún aumento, si nos someten un proyecto que incluya un aumento, nosotros no lo vamos a aprobar”, dijo por su parte Méndez Núñez.

Rivera Schatz denunció que la JCF “pretende negociar la deuda con un aumento a la tarifa energética y la respuesta es no”.

Las expresiones de los presidentes legislativos se dieron posterior a una reunión de la Conferencia Legislativa en la que participó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.