Proponen incentivo de 5% en factura de AEE para quienes paguen a tiempo

Martes, 4 de febrero de 2020- En momentos en que la Asamblea Legislativa ha rechazado un aumento en la tarifa de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como parte de su reestructuración, , el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, representante Víctor Parés Otero, comenzó vistas públicas sobre una medida de su autoría que propone otorgar un crédito anual del 5 por ciento del total de lo facturado a todo cliente residencial que pague la totalidad de su factura dentro de los primeros 15 días de emitida.

“El Proyecto de la Cámara 2254, propone crear el ‘Programa de Cliente Distinguido’, como un vehículo que permita a la ciudadanía recibir un incentivo, mientras, la AEE o cualquier compañía de servicio eléctrico o compañía de energía en Puerto Rico, se beneficia del pago a tiempo por los servicios prestados. El cliente se beneficia y habría mayor cantidad recolectada para nutrir las operaciones de la Autoridad y reducir el problema de morosidad que actualmente sufre”, expresó Parés Otero al abrir los trabajos de esta primera audiencia sobre dicha pieza.

La licenciada Sylvia Ugarte, directora legal del Negociado de Energía de Puerto Rico, respaldó el proyecto de ley al coincidir que “estos pagos tempranos resultarían en un beneficio porque debería aumentar la cantidad de abonados que pagan, reducir los gastos administrativos, evitando gastos de desconexión y posterior instalación de los serivios, así como los relacionados al cobro de estas facturas.”.

No obstante, la ingeniera Lourdes Lugo, gerente de Planificación Estratégica de la Directorado de Planificación y rotección Ambiental de la AEE, indicó que la Agencia actualmente atraviesa retos operacionales, fiscales y financieros significativos que deben atemperarse a sus deudas y obligaciones. Esta agregó que la propuesta redundaría en que la Autoridad no recuperaría el costo de proveerle el servicio a dicho cliente y por lo tanto, se subsidiaría parte del mismo. “Cada subsidio de la AEE debe recuperarse por facturación, lo que encarecería el costo para ciertos grupos, que por sí, asumen una carga económica mayor”, especificó Lugo.

Asimismo, señaló que la Autoridad, consciente de la difícil situaciónque tiene Puerto Rico, le brinda un beneficio de 10 por ciento de descuento en el cargo de la tarifa básica a los clientes residenciales que se acogen al Débito Directo Automático.

Además, al rechazar la medida, agregó que “la AEE se encuentra operando un Plan Fiscal debidamente aprobado y certificado por la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico. La concesión de subsidios deben analizarse de forma detallada en la medida que esta acción puede encarecer la ya difícil situación económica y fiscal que atraviesa la Autoridad”.

A cuestionamientos del representante Parés Otero, la Ingeniera no pudo especificar cuantas pérdidas tiene la Autoridad por pagos morosos o cuanto dinero se ha podido recobrar de deudas morosas de años anteriores. Por lo antes expuesto, el representante le concedió un plazo de diez días par someter la información.

Durante el interrogatorio, Lugo expresó que el pasdo año fiscal al igual que este los clientes que pagan su factura dentro de un periodo de 60 días o menos le adeudan $11.3 millones a la AEE, mientras que los abonados que pagan dentro de 180 días o más adeudan $23.8 millones. Según informó, la AEE cuenta con 1,345,235 clientes residenciales al momento.

El representante Parés Otero determinó“que la oposición de la AEE se da, a mi juicio, porque el pensamiento que traen los funcionarios de la Autoridad que testificaron hoy es que este proyecto le va a quitar chavos a la Agencia. No es así. Esta iniciativa es buscar cómo logramos que ese cliente que no ha pagado su factura a tiempo la pague y la Autoridad como agencia recobre un dinero que no tenía. Ese es el fin de la medida. Por otro lado, les pregunto ‘díganme qué opción que no sea 5 por ciento ni 15 días, cuál’… Ninguna. Vamos a entonces a buscar una opción para recuperar ese dinero adeudado, que suma $44 millones que están en la calle”.

La Comisión espera recibir en diez días la información requerida a la AEE para evaluarlar y aprobar el proyecto con enmiendas, basado en los datos que sean suministrados.