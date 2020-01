Qué esperar después de solicitar asistencia de FEMA

Viernes, 31 de enero de 2020- Si usted fue afectado por la reciente serie de terremotos, puede ser elegible para recibir asistencia de FEMA.

El programa de Asistencia Individual de FEMA puede proporcionar alguna ayuda financiera para necesidades relacionadas con el desastre, tales como cuidado de niños, atención médica o dental, o gastos fúnebres, así como subvenciones para viviendas dañadas o inhabitables. FEMA también refiere a otras agencias que pueden ayudar.

Si aún no lo ha hecho, presente un reclamo con su compañía de seguros. Si tiene pérdidas no aseguradas o con seguro insuficiente, comuníquese con FEMA para solicitar asistencia federal a través de Internet en DisasterAssistance.gov/es o llamando al 800-621-3362 o TTY 800-462-7585. Recuerde que FEMA no le proporcionará los beneficios que reciba del seguro y de otras fuentes.

Mientras espera la liquidación de su seguro o una decisión de FEMA, no espere para iniciar el proceso de limpieza. Asegúrese de tomar fotografías o grabaciones de video de los daños y guarde todos los recibos de las reparaciones y los gastos relacionados con el desastre.

Una vez que presente su solicitud, FEMA se comunicará con usted para programar una evaluación de los daños a su vivienda y a sus bienes personales esenciales. Todos los asesores de FEMA tienen tarjetas de identificación con fotografía emitidas por FEMA. Asegúrese de que el asesor siempre le muestre su identificación cuando llegue.

Los asesores de FEMA revisan su casa para ver si hay daños causados por el terremoto, pero no pueden tomar decisiones sobre la seguridad del edificio. Si usted no está seguro de que su casa sea legalmente segura para ocuparla, comuníquese con sus funcionarios municipales.

La evaluación de FEMA generalmente toma 40 minutos o menos para verificar sus pérdidas relacionadas con el desastre, y revisar sus registros de propiedad y residencia. No hay cargos por la evaluación. Una vez que se complete el proceso de evaluación, su situación será revisada por FEMA. Usted recibirá una carta o un correo electrónico notificándole que verifique su cuenta en DisasterAssistance.gov/es, que describe las decisiones de FEMA sobre su solicitud de asistencia.

Si tiene alguna pregunta, puede revisar su cuenta por Internet en DisasterAssistance.gov/es o comunicarse con la Línea de Ayuda de FEMA al 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Si utiliza el 711 o el Servicio de Retransmisión de Video, llame al 800-621-3362.

Para más información sobre la recuperación de desastres en Puerto Rico, visite el Gobierno de Puerto Rico, FEMA.gov/disaster/4473, Twitter.com/FEMARegion2 y Facebook.com/femapuertorico.