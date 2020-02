RAFY ZAYAS CONVOCA LA PRENSA Y EMITE MENSAJE A LOS PONCEÑOS

Domingo, 23 de febrero de 2020- El candidato a alcalde de Ponce, licenciado Rafy Zayas convocó hoy a los miembros de los medios de comunicación del país y al pueblo ponceño. El abogado ponceño emitió un mensaje dirigido a sus conciudadanos ante la cercanía del evento primarista del PPD en la Ciudad de Ponce, la importancia de salir a votar para darle un nuevo rumbo ante la situación en la que se encuentra La Perla del Sur.

“Con la ayuda de Dios hemos logrado llevar un mensaje, claro, organizado, contundente, eficaz y con resultados positivos para los ponceños y hemos completado favorablemente con más de los endosos recibido y demás requerimientos para continuar en este proceso primarista de nuestro partido, rumbo a la recuperación de la alcaldía de Ponce y más aún de nuestra Ciudad Señorial. A mi familia, gracias por también decir pResente en todo momento para ayudar a Ponce y fortalecerme en el camino”, dijo el abogado ponceño Rafy Zayas.

El candidato a alcalde de Ponce, Rafy Zayas habló de la verdadera unidad del PPD en Ponce.

“La verdadera unidad se caracteriza y se garantiza cuando se acciona efectivamente, ante la angustia y el sufrimiento de un pueblo. La unidad se concreta cuando decidimos aunar nuestras voces, sin darle importancia a las diferencias. Entrelazando los esfuerzos necesarios por el bienestar común de nuestra gente, que a gritos pide ayuda y recuperación”.

“Hay que tener los pies en la tierra y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos pone en las manos y nos permite tener en la vida. No podemos hablar de necesidad cuando las prioridades están trastocadas y las decisiones mal tomadas. Las posiciones no se nos pueden subir a la cabeza. Los puestos los otorga el pueblo y son únicamente para servir y no ser servidos. Churumba siempre decía “que el chofer, y el carro negro, y el honorable; en algún momento se iban a quedar fuera y que él tenía que seguir siendo Churumba”, esas palabras representan a un verdadero León, a un verdadero ponceño 💯% de aquí, con los pies en la tierra, un guerrero incansable, combativo y férreo defensor de su Patria y de su pueblo de Ponce”, dijo Rafy Zayas.

Por otro lado, el licenciado Zayas durante la conferencia de prensa abundó en sus expresiones que “la decencia, la seriedad, el respeto, la integridad y la sencillez de corazón son pilares para lograr levantar nuestra Ciudad. Nos encontramos en el momento más difícil en la historia de Ponce y el Sur. Así mismo, los ponceños hemos dicho pResente para devolverle a Ponce la dignidad y el sitial que le corresponde como la Ciudad líder del Sur”.

El licenciado Zayas expresó además que “hablar de los problemas que enfrenta Ponce sería fácil. Los ponceños conocen su historia y no la olvidan. Lo que necesitan los ponceños es la acción inmediata a sus problemas comunitarios, de limpieza, de seguridad y desarrollo cultural y económico. Lo primero que hay que hacer en nuestra Perla del Sur es limpiarla y garantizar la seguridad a los ponceños y a los que nos visitan. Defender nuestra cultura y tradición no es una opción, es nuestra obligación. Si no eres de aquí, no entenderás lo de aquí. Siento una profunda pasión por la honestidad política y por el bienestar de PONCE y de los ponceños. El aumento de empleos, el desarrollo económico y social de Ponce es indispensable y solo se puede lograr desde la honestidad y la integridad que representa un ponceño de aquí. Nuestros pequeños comerciantes han sido desvalorizados por esta administración. Comercios ponceños que sus dueños han tenido que luchar para sostener a sus familias aún con el rechazo de una administración que por once años no han sido atendidos sus reclamos en el camino más pedregoso para su recuperación”.

El deporte es una de sus mayores pasiones y resaltó las enseñanzas de sus padres de “amar, respetar y apoyar el deporte en todas sus modalidades. Es la herramienta ideal para desarrollar a nuestros niños y jóvenes. Es vergonzoso y hasta infrahumano las condiciones en las que se encuentran las facilidades recreativas de nuestras comunidades, de nuestras escuelas y de nuestra Ciudad. Están en total deterioro y abandono. El deporte en Ponce ha sido olvidado. En mi administración será siempre una prioridad”.

“Es incongruente hablar de reducción de jornada laboral a los empleados y seguir con los contratos millonarios de personas que están haciendo trabajos que bien pudieran hacer los empleados municipales. Los ponceños nos hemos distinguido por nuestro carácter hospitalario pero también por nuestro espíritu combativo y visionario. Rafael Cordero Santiago nos enseñó que “los ponceños tuvimos la voluntad de resistir y nunca nos arrodillamos, ni nos arrodillaremos ante ningún mortal”.

Hoy me dirijo a ti, hermana y hermano ponceño; Un león, 💯% de aquí, nunca abandona la batalla. Unidos seguiremos la meta que tenemos por delante hacia la recuperación de nuestro orgullo ponceño y del bienestar de nuestra gente. Con Dios por delante, PONCE volverá a ser PONCE!”, enfatizó el abogado ponceño.

”A continuación los puntos importantes sobre mi propuesta de trabajo encaminada a la sana administración del Municipio Autónomo de Ponce”, concluyó el candidato alcalde de la Ciudad, licenciado Rafy Zayas.

SEGURIDAD

● Creación de una división de policía turística que fomente un ambiente seguro y agradable para todos aquellos que nos visitan.

● Ampliaremos y fortaleceremos el sistema de seguridad pública del Municipio de Ponce con el reclutamiento de más policías municipales.

● Reclutamiento de nuevas academias para aumentar la fuerza policiaca.

● Equipar a los 450 policías municipales con nuevas tecnologías en la lucha contra el crimen y pondremos en función del policía en tu comunidad con comunicación por radio directa a la patrulla y el centro de mando y restablecer la funcionalidad de las cientos de cámaras que permanecen apagadas y sin mantenimiento.

● Creación de un instituto de capacitación y adiestramiento para la Policía Municipal en alianza con Agencias Federales y Estatales así como con Universidades, en donde la uniformada periódicamente, pueda recibir adiestramiento sobre relaciones interpersonales, manejo de crisis, servicio al ciudadano así como también adiestramientos tácticos y especializados a la labor policial.

● Identificar los recursos para la adquisición del equipo de seguridad completo para los policías para que puedan ejercer su trabajo a cabalidad.

● La renovación de la flota vehicular de los policías municipales.

● Implementación de un sistema de seguridad que integre mayor uso de la tecnología.

DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO

● Implementar los talleres creativos de arte y cultura en las escuelas y comunidades como se hacía antes en coordinación con el Municipio para el desarrollo académico de la integración curricular y extracurricular de nuestros niños y jóvenes.

● Se asumirá un rol activo y protagónico en la promoción y el mercadeo y ofrecimientos turísticos en actividades de envergadura como, el Festival Afrocaribeńo del barrio La Cuarta, El Festival Tońin Romero en Valle Alto, El Homenaje Musical a Pete “El Conde” Rodríguez en La Cantera, nuestras tradicionales Mañanitas, el Carnaval de Vejigantes de La Playa de Ponce, y por supuesto, nuestro Carnaval de Ponce, entre otras.

● A través de nuestros recursos naturales se le brindarán a nuestros visitantes la perspectiva de cómo atesoramos y convivimos con nuestros recursos naturales. Ríos, Cayos, Haciendas, la Isla Caja de Muertos, Isla Cardona, la Laguna Salina, El Lago Cerrillo, entre otros.

● ¿A los guancheros? La Guancha volverá a ser La Guancha. Rehabilitación, reapertura y renovación de La Guancha.

● Promoción y ofrecimientos turísticos de nuestro destino.

● Compromiso en el desarrollo del Puerto como base para el desarrollo económico y turístico de Ponce, el Sur y todo Puerto Rico.

COMERCIOS PONCEÑOS 💯% de aquí

● Propuesta de medida de transformación para Ponce con el reinicio de la Ley de incentivos 212 para la Rehabilitación de Vivienda y del Casco Urbano y en beneficio de nuestros comerciantes.

● Utilizar las propiedades del municipio para proyectos de Vivienda y pequeños negocios con el fin de repoblar nuevamente el Casco Urbano.

● Revisar los recaudos del CRIM

DEPORTE

● Se le dará prioridad a la rehabilitación de las facilidades recreativas de las escuelas y comunidades y se determinarán los recursos y cursos a seguir para que todas las escuelas y sus facilidades recreativas y deportivas de nuestra Ciudad de Ponce se encuentren en perfectas condiciones y aptas para la educación académica y física de nuestros niños y jóvenes ponceños.

● Anuncio la rehabilitación y la reapertura del Parque Julio Enrique Monagas.

EMPLEADOS MUNICIPALES

● Restaurar la jornada laboral de TODOS los empleados y en un 💯%.

● Retomar los programas de incentivos por trabajo cumpliendo las normas salariales para el pago del tiempo compensatorio OTC.

● Compromiso genuino de que así lo hará.

Candidatos a legisladores municipales:

1.Dr. Adrián Graham Sierra

2. Arnaldo Otero Maldonado

3. Glidden Maldonado Ruiz

4. Edwin Vega García

5. María Banchs Cabrera

6. Lcda. Alisheann Santiago Coll

7. Luciano Ayala Hernández

8. Saraí Bernard Ruiz

9. Rafie Echevarría De Jesús

10. Gerardo Matos Ayala

11. Roberto Sanabria López

12. Janlie Rivera

13. Gustavo Rodríguez Dávila

Equipo de trabajo en la campaña primarista:

. Lcdo. Víctor Rivera Sierra – Director de Campaña

. Lcdo. Héctor Santini – Plataforma de Gobierno

. Abelardo Rodríguez – Coordinador Electoral

. Evangelina Caballero – Tesorera

. Lcdo. Jorge Descartes – Sub tesorero