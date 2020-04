Renuncia director de comunicaciones del Departamento de Salud

Martes, 14 de abril de 2020 (CyberNews) – El director de comunicaciones del Departamento de Salud (DS), Eric Perlloni Alayón admitió el martes que fueron expresiones suyas las que se escuchan en un sonido divulgado en las redes sociales contra los medios de comunicación por la fiscalización que realizan ante la emergencia del coronavirus COVID-19, por lo que renunció a su cargo.

“Ante dichas circunstancias y reconociendo el crítico momento por el que atraviesa el país en su batalla en contra del COVID-19, decido abandonar mi posición como Director de Comunicaciones del Departamento de Salud, evitando ser una distracción en las gestiones titánicas que debe liderar la agencia junto a la administración de gobierno. Ese debe ser el único enfoque de todos ante los tiempos decisivos que estamos viviendo”, dijo Perlloni Alayón en una comunicación escrita.

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced le pidió al secretario del DS, Lorenzo González Feliciano que investigara la veracidad del sonido y que se tomara la acción pertinente.

“Esa persona era yo… y aunque en este caso, el primordial principio violado fue el de la intimidad, mediante una grabación sin mi consentimiento, que se hizo pública de manera editada y sacada de contexto, me corresponde pedir disculpas dentro de un escenario que aún me parece sombrío y extremadamente espinoso. Mis disculpas deben ir dirigidas más que nada a la clase periodística del país a quienes no solo respeto y admiro, sino sobre quienes reconozco la imperiosa responsabilidad de poner en práctica uno de los máximos derechos que nos cobija a todos como lo es el de la información, herramienta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y el bienestar colectivo”, admitió Perlloni Alayón.

Asimismo, alegó en el escrito que los adjetivos utilizados y el vocabulario empleado en la conversación carecían de toda ética profesional y solo se basaban en emociones momentáneas que respondían a reacciones anímicas que nada tienen que ver con la racionalidad de los hechos. Además, alegó que los sucesos ocurrieron en un entorno privado y carentes de intencionalidad, “por lo que categorizar de improperios, agravios u ofensas las expresiones vertidas en los extractos de conversación a los que se hace referencia, sería incorrecto”.

“Los insultos se consuman cuando existe la intención de hacerle daño a una contraparte, y el propio emisor lo hace público. En este caso, nada más alejado de los hechos”, agregó.

De otra parte, Perlloni Alayón reconoció que “al expresarme de la manera que lo hice, fallé, como todo ser humano. Pero no solo le fallé a mis colegas periodistas y relacionistas, también me fallé a mí mismo al pecar de inocente sin entender el terreno movedizo sobre el cual estaba parado, rodeado de un ambiente con tal nivel de toxicidad, que el entrampamiento viciado abunda solo con el fin de hundir indiscriminadamente a unos en ese fango que ahoga y asfixia, para que otros adelanten sus agendas”.

“Sé que a partir de hoy me enfrento al escarnio público, pero lo hago con la frente en alto, reconociendo que soy un ser humano como cualquier otro, aceptando que tengo mis defectos, que en ocasiones digo groserías como cualquier otro y que me enfado como cualquier mortal; pero siendo fiel a mis principios y sin intención alguna de hacerle daño a quienes me rodean o difieran de mí. Quienes maliciosamente violentaron mi intimidad y lo hicieron público incurriendo en ilegalidad, no podrán decir lo mismo”, finalizó.