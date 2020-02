Renuncia presidente de la Comisión cameral de Ética y varios de sus integrantes tras derrota de querella contra Jorge Navarro

Jueves, 20 de febrero de 2020 (CyberNews) – El presidente de la Comisión cameral de Ética, Ángel Peña Ramírez renunció el jueves a dicha comisión, junto a varios integrantes, tras la determinación de los representantes de no dar paso a la querella en contra del representante Jorge Navarro Suárez.

Además, se alegó en reportes de prensa, que las representantes Yashira Lebrón y Maricarmen Mas, junto a Luis “Junior” Pérez, también renunciaron a la comisión.

La delegación de Mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) no dio paso el jueves al informe que recomendaba acciones disciplinarias contra el representante Jorge Navarro Suárez, quien protagonizó un altercado en un negocio de la Placita de Santurce hace varias semanas.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón dijo a periodistas que “el informe representaba de manera unánime por los tres partidos que están en la Cámara la posición de lo que debe ser la conducta de un representante del país y cómo nos debemos comportar. Lo que ha hecho la mayoría del penepé aquí es, darle la vuelta, burlarse de ese informe, burlarse del trabajo que hicimos en la Comisión y hacer un acto de abogado de defensa de Georgie Navarro y no ser los abogados de la institución que es la Cámara de Representantes que cada día está más desprestigiada, que cada día tiene más problemas y hoy lo que están haciendo es aportando a ese desprestigio institucional que tienen”.

“Hoy es un día de reivindicación. Y no era un acto de venganza contra Georgie Navarro, no es un acto político, es un acto institucional en función de un Código de Ética y lo que nosotros representamos como legisladores. La historia, se los llevará enredados en el camino”, añadió.

La delegación del PNP en la Cámara de Representantes emitió un voto en contra del informe de la Comisión de Ética en atención a la querella 2019-006 presentada contra el representante Jorge Navarro Suárez, tras haberse determinado que éste violó el Artículo 4(c) del Código de Ética de la Cámara de Representantes.

«La delegación del PNP le dio un toallazo a Georgie Navarro, demostrando una vez más que son unos cobardes que no respetan al País. Ni siquiera tuvieron la dignidad de discutir el informe, mucho menos de registrar sus votos individuales, para que el País pudiera ver con nombre y apellido, quienes son las personas que se prestaron para esta burla. Hay que sacarlos a todos”, reaccionó por escrito, el portavoz de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Alvelo.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández reaccionó en sus redes sociales al decir que “En un abrir y cerrar de ojos, la Mayoría del PNP en la Cámara derrotó el informe que recomendaba un voto de censura en contra de Georgie Navarro. Con esta acción demostraron que son iguales a él, que avalan el comportamiento vergonzoso y repudiable de Navarro Suárez. ”Todos los PNPs son Georgie Navarro””.

Sin embargo, legisladores del PNP tornaron el asunto como uno de falta de evidencia.

“La Comisión en sus determinaciones de hechos recoge que los querellantes no tienen conocimientos personales de hechos coetáneos anteriores o posteriores a lo que muestra un video. Como claramente establece la jurisprudencia, la decisión que toma un ente adjudicador en este caso la Comisión de Ética, debe basarse en el expediente y debe poder ser fundamentada y explicada. Si del informe radicado se desprende que los querellantes carecen del conocimiento personal para poder declarar que fue lo que verdaderamente ocurrió es día, sin esta evidencia no se puede adjudicar hechos que claramente están en controversia”, dijo la representante novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier en declaraciones escritas.

“La Comisión no tiene evidencia para conocer la totalidad de las circunstancias sobre el hecho ante su consideración, según sus propias determinaciones de hechos plasmadas en el Informe”, añadió por su parte, la vicepresidenta cameral, Lourdes Ramos.

“Esta Cámara no puede avalar este informe porque no llena los criterios de que la prueba sea robusta y convincente. Y esto no es por el beneficio de la parte querellada, esto es en beneficio de todos los ciudadanos del país. Los derechos no los podemos prender y apagar dependiendo de los prejuicios o estado de ánimo de cada uno de nosotros. El Debido Proceso de Ley no se satisface enumerando los requisitos de la doctrina, se satisface cuando cada requisito se cumple a cabalidad, observando el alcance de cada uno de ellos”, sentenció el representante novoprogresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz.