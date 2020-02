Senado confirma a presidenta de Junta de Libertad bajo Palabra

Jueves, 20 de febrero de 2020- El Senado dio hoy su consejo y consentimiento al confirmar en la Sesión por unanimidad a la licenciada Aixa S. Pérez Mink como presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLP).

Al momento de defender el nombramiento en el pleno del Hemiciclo, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez Maldonado, señaló que tener casi 30 años de experiencia profesional en el sistema de justicia criminal, le cualifica para el puesto. De hecho, recordó que el senador Miguel Pereira Castillo, antes de ser superintendente de la Policía fue fiscal federal.

“Tiene los méritos y cualidades para ser presidenta de la JLP y para cualquier posición en la Rama Ejecutiva”, argumentó el senador para quien la “sensibilidad” y el “sentido de justicia” a la hora de tomar decisiones, son cualidades que también prevalecen.

Por su parte, el senador Cirilo Tirado Rivera, dijo a nombre de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que le van a dar “la confianza para que pueda presidir la JLP”

Otro senador que se expresó a favor del nombramiento fue José Vargas Vidot no sin antes advertir que estará “muy pendiente de su gestión”. Asimismo, le pidió que “se vista de valiente, derogue el reglamento de la JLP y comience de nuevo con requisitos humanos y con la rehabilitación como norte”.

“Le voy a dar mi voto de confianza a favor no sin antes emplazarla confrontarla y retarla y desafiarla a que haga la diferencia y los cambios necesarios con determinación”, añadió el senador independiente.

Según el informe positivo firmado por el presidente de la Comisión de Nombramientos, la recién confirmada presidenta fue objeto de un proceso de investigación que incluyó evaluación psicológica, análisis financiero, investigaciones y entrevistas de campo así como la vista pública que se celebró ayer

Se desprende del informe que Pérez Mink fue sometida a una “rigurosa evaluación psicológica” por parte de la psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. “El resultado de dicha evaluación concluye que esta posee la capacidad para ejercer el cargo al que fue nominada” el pasado 28 de enero, reza.

En lo que respecta al análisis financiero, la firma de asesores financieros contratadas por la Comisión realizó un “minucioso” análisis de los documentos sometidos por Pérez Mink. Dicho análisis “no arrojó situación conflictiva alguna” que le impida ocupar dicho cargo.

La investigación de campo realizada incluyó entrevistas y revisiones a varios sistemas de justicia criminal locales y federales incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). En el ámbito profesional se expresaron a favor del nombramiento las siguientes personas:

· Dr. Carlos Velázquez García- director ejecutivo del Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico

· Gloricel Cintrón Díaz- Directora administrativa

· Sandra Morales Crespo- Técnica Social

· Anna Lissa Martínez- participante del programa de Víctimas de Delito del Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico

· Lcda. Norma Torres Delgado- directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud.

“Todos los entrevistados concurrieron en describir a la nominada como una extraordinaria profesional y funcionaria con un alto nivel ético, con dominio total del Derecho, muy organizada, puntual, respetuosa y sensible, razón por la cual apoyaron, sin reserva alguna, la designación de la licenciada Aixa S. Pérez Mink como presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra”, estableció Martínez Maldonado en el informe.

En la vista pública sobre su nombramiento, Pérez Mink, indicó que si se presenta legislación para que el Programa de Supervisión Electrónica (PSE) adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), pase a la JLP.

“Entendemos que si se ha estado operando y ha funcionado y la Junta cuenta con el personal para poder llevar a cabo esa función, estaríamos de acuerdo”, dijo Pérez Mink al presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez Maldonado, quien tuvo ante su consideración este nombramiento anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 28 de enero.

La pregunta surgió porque Martínez Maldonado expresó en la audiencia pública que contempla presentar una pieza legislativa a esos fines.

Precisamente, uno de los temas que Martínez Maldonado le dio mayor énfasis en la sección de preguntas a la nominada fue el gran cúmulo de casos que tienen ante su consideración de los cuales la gran mayoría concluyen en ‘no conceder’ el privilegio de libertad bajo palabra. Según el senador, anteriormente la Junta veía una “gran cantidad de casos y al día de hoy las estadísticas han bajado sustancialmente”. En la vista informó que en un año la Junta ha dado paso a alrededor de 288 ‘conceder’ (alrededor de 20 al mes), 1,243 ‘no conceder’ y los ‘cierres de archivo” que son 1,793.

“La mayoría de los casos que llegan a la Junta todo es ‘no conceder’ y ni entrar en las razones por las cuales le dan no conceder a los casos. Por eso es que la mayoría de los confinados o los que cualifican para libertad bajo palabra o renuncian al privilegio o no se someten al proceso porque entienden que es una pérdida de tiempo”, indicó el presidente de la comisión senatorial para quien las razones que se están dando para ‘no conceder’ la libertad bajo palabra no se sostienen ya que en la mayoría de los casos las decisiones de la Junta son revocadas por los casos que son atendidos en el Tribunal Apelativo.

Pérez Mink informó que entre las “acciones afirmativas” que implementará será “atender con diligencia” y al amparo de la Ley que creó a la Junta los casos que se encuentran pendientes de resolver y “ponerlos al día”. También, convocar al Pleno a reuniones periódicas con el personal y miembros asociados de la Junta para “discutir, deliberar y recibir” retroalimentación sobre cómo mejorar los servicios que se ofrecen a las personas recluidas en las instituciones penales que cualifican para la libertad bajo palabra siempre y cuando hayan demostrado su rehabilitación y se vele por el derecho de las víctimas.

“Realizaré inmediatamente la revisión de casos que se encuentran bajo concesión de clemencia ejecutiva para darles la prioridad que merecen”, dijo Pérez Mink

Pérez Mink cuenta con una extensa práctica en derecho administrativo y penal con 29 años de experiencia profesional. Además de haber sido asesora legal por más de 18 años para las Juntas Examinadoras del Departamento de Salud, enfocadas en derecho administrativo, asesora legalmente y representa a estas Juntas desde el 2000. También, desde marzo de 2017 asesora a víctimas del crimen ofreciendo orientación y apoyo legal para esta población en el Centro de Psicotraumatología en Guaynabo.

Entre los años 1992-2000 trabajó en el Departamento de Justicia. Allí fungió como abogada I en la Secretaría de Litigios Generales, División de Confiscaciones; y luego fue fiscal especial en la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales. De igual forma, trabajó como ayudante especial de dos secretarios de Justicia en asuntos criminales y en las Juntas adscritas al Departamento. En el año 2000 fue nombrada como Fiscal Auxiliar II en el Tribunal de San Juan.

Pérez Mink cuenta con licencias en las jurisdicciones de Puerto Rico, Washington D.C., Michigan y ha sido admitida al Tribunal Apelativo del Primer Circuito de Estados Unidos.