Senado honra a Niñas Escuchas como parte de su Semana

Jueves, 12 de marzo de 2020 El Senado de Puerto Rico conmemoró hoy la Semana del Escutismo y varias niñas escuchas de diferentes tropas y participantes del Caribe Girl Scouts Council se convirtieron en senadoras por un día. Estas jovencitas participaron de una Sesión Especial junto a los senadores y senadoras en el hemiciclo del Alto Cuerpo.

Recientemente niños escuchas también vivieron esta experiencia y hubo hasta quien fungió como presidente de la Cámara Alta.

En esta Sesión Especial la senadora Nayda Venegas Brown quien estaba como presidenta incidental, destacó la labor que realiza el movimiento, pero sobre todo la enseñanza de los valores y principios.

“Yo fui Girl Scout y siento mucho orgullo de que ustedes estén aquí, yo creo mucho en las girls scouts, patrocino y hablo bien de este movimiento e instruí a mi niña en el mismo. Al menos pude recibir mucha disciplina, me enseñaron a como canalizar esa energía y lo más importante es que enseñan valores y principios. Eso me dirigió a alcanzar los éxitos que he alcanzado. Bienvenidas a nombre del presidente y de todos los senadores de este Alto Cuerpo. Recuerden que el cielo es el límite”, manifestó la legisladora.

Además de la senadora Venegas Brown, los portavoces de las diferentes delegaciones tuvieron la oportunidad de dirigirse a las participantes de este Concilio. Ese fue el caso del senador independiente, José Vargas Vidot quien las invitó a que sirvan de guía para los propios legisladores.

“Creo que el Senado de Puerto Rico cada vez que tiene la oportunidad de albergar en este piso, a estas niñas y jóvenes, donde hemos tenido tantas contradicciones y aciertos y construir muros que nos separan, pero puentes que nos unen, deben ser definitivamente un tema generador de decencia política, de lealtades y de razones de justicia social y de equidad. Estas jóvenes han abrazado un código de dignidad, un mapa de ruta a considerar. Han decidido ser mejores seres humanos como un horizonte en su vida. Enséñenos, ya que hemos perdido nuestro norte y necesitamos gente como ustedes que nos guíen’, exhortó el legislador a las jóvenes.

Caribe Girl Scouts Council es una organización está comprometida en hacer que la experiencia de liderazgo influya positivamente en las niñas y jóvenes de Puerto Rico y forme una base para su futuro. Con su apoyo, las niñas podrán participar en las actividades de tropas, eventos del Concilio, campamentos y programas basados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), los cuales les proporcionan a las niñas una oportunidad de aprender y explorar de una manera divertida y educativa.

Por su parte Rossana López León, a quien el Portavoz de la delegación del PPD, Eduardo Bhatia, le cedió su turno para expresarse, destacó que “todos, aunque tenemos diferentes formas de pensar, todos tenemos una misión, y esa misión es nuestro País y sé que como parte de ser niña escucha esa misión también sera suya. Nos llena de mucho orgullo de que estén aquí. El que estén aquí significa que están interesadas en lo que nosotros hacemos cada dia y sobre todo están al tanto de lo que está pasando aquí constantemente. Queremos que haya más senadoras y más representantes mujeres.

Para el Portavoz Alterno de la Mayoría, Ángel “Chayanne” Martínez Puerto Rico tiene una de duda con esta organización y este movimiento por la labor social que realizan.

“Hoy nos encontramos celebrando al Concilio del Caribe de Niñas Escuchas en su semana. Como miembro del senado tenemos una deuda de gratitud para lo que esta organización ha hecho por nuestro pueblo. Gracias por hacer la diferencia a nombre de muchas niñas. Le deseamos lo mejor y que cada día persigan su norte. Hay muchas niñas y niños que vienen de comunidades que personas piensan que no pueden ser exitosos pero que con mucho sacrificio logran superarse y ser personas exitosas. La idea está en mantenernos firmes en los propósitos y metas que persigamos en la vida. Les deseo éxito en su semana, en su vida y en sus metas”, concluyó Martínez.

El senado le otorgó una Moción de felicitación a cada una de las más de veinte (20) Niñas Escuchas que tuvieron la experiencia de ser senadoras por un día.