Subsecretaria de la Gobernación testifica que gobernadora ordenó que Mabel Cabeza continuara con las compras de salud

Martes, 5 de mayo de 2020 (CyberNews) – La subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez declaró el lunes ante la Comisión cameral de Salud, que cuando el exsecretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado renunció, Mabel Cabeza tenía toda la información y en una reunión, fue la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien ordenó a que Cabeza continuara con las compras relacionadas a salud.

“La señora Cabeza había dicho todo lo que estaba haciendo y en efecto, la gobernadora dijo ‘siga dando seguimiento a todo lo que hay pendiente. Asegúrese de que se cumpla y que se pueda proveer todo lo que haga falta’ y eso fue con todo el mundo presente en esa reunión (del 17 de marzo)”, dijo Sánchez.

Posteriormente fue confrontada con un sonido de la doctora Concepción Quiñones de Longo quien estableció que durante esa reunión la gobernadora aseguró que “Mabel podía ayudar con esos trámites”

Sánchez aseguró que su función principalmente va ligada al del secretario de la Gobernación, Antonio Luis Pabón Batlle y a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Es compartida. Mi descripción de deberes establece que yo trabajo y asesoro tanto al secretario de la Gobernación como a la gobernadora de Puerto Rico”, declaró Sánchez.

¿El secretario de la Gobernación le delega a usted deberes y responsabilidades?, preguntó el presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales.

“En ocasiones sí”, declaró la deponente,

¿Cómo cuáles?, preguntó el legislador.

“Pudiera ser que estemos en una reunión de gabinete y nos dividamos alguna tarea. O haya alguna encomienda y él se encargue de una y yo de otra. Para que no haya duplicidad él me dice tú te encargas de esto y yo me encargo de esto otro.

El presidente de la Comisión le cuestionó si Antonio Luis Pabón Batlle es su supervisor inmediato.

“Yo lo veo como mi supervisor inmediato, eso es correcto”, declaró Sánchez.

Sánchez trabajó en el Departamento de Justicia con Wanda Vázquez Garced y admitió que fue una de las personas que acompañó a la hoy gobernadora al Tribunal a la vista judicial que enfrentó por las acusaciones del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI). Cuando Vázquez Garced se convierte en gobernadora, reclutó a Sánchez para subsecretaria de la gobernación.

Más adelante, durante el interrogatorio, Morales confrontó con un audio de la exsecretaria interina de Salud, doctora Concepción Quiñones de Longo quien declaró que fue Lillian Sánchez quien trajo a Mabel Cabeza a la reunión de Salud.

“¿Recuerda esa reunión?”, preguntó el legislador.

“No señor, no la recuerdo”, respondió Sánchez.

En cuanto al destaque de Mabel Cabeza en Centro Médico, Sánchez negó que haya tomado participación de ello, contrario a lo expresado por otros deponentes.

“Yo me sostengo en que yo no llamé a nadie, lo hablé con el secretario”, dijo Sánchez.

Por otro lado,Sánchez negó que haya intervenido directamente en los procesos de compra de la emergencia de COVID-19. Alegó que sus funciones en algunos momentos fueron para canalizar comunicación entre agencias para que los procesos se dieran. Asimismo, Sánchez aseguró no conocer sobre la empresa Apex General Contractors.

¿Qué conocimiento tiene sobre Apex?, preguntó Morales.

“No tengo ningún conocimiento”, dijo Lilliam Sánchez.

¿Conoce a Juan Maldonado?, preguntó Morales.

“Nunca en mi vida lo he visto”, dijo la deponente.

¿Usted sabe cómo se dio el proceso de compra de Apex?, cuestionó Morales.

“No”, dijo Sánchez.

La última deponente de la Vista Pública fue Marisol Blasco, ayudante especial de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Blasco realizó funciones parecidas para Vázquez Garced cuando fue procuradora de las Mujeres.

La mujer negó que le haya ordenado a Quiñones de Longo que firmara en 20 minutos un contrato de compra de Maitland por 200 mil pruebas rápidas.

“Si hubo una llamada, pero era para que acudiera a Fortaleza en 20 minutos”, declaró.

La vista pública continuará el martes, 5 de mayo de 2020 cuando testificará Mabel Cabeza quien fue excusada de la extensa vista pública llevada a cabo el lunes.

La Comisión de Salud, a través de la Resolución de la Cámara 1741 investiga los procesos de compras de emergencia del Gobierno de Puerto Rico, para atender la emergencia del COVID-19.