Tres jugadoras de Puerto Rico de voleibol se mantienen en Europa en medio de la pandemia del Coronavirus

Miercoles, 1 de abril de 2020- El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César Trabanco, continúa con su línea abierta de comunicación con las tres jugadoras boricuas que se encuentran en Europa en medio de la pandemia mundial del Coronavirus (COVID-19).

Las voleibolistas Raimariely Santos, Jennifer Nogueras, y Daly Santana se encuentran en Francia, Gracia e Italia, respectivamente, donde cada una de ellas juega en las ligas profesionales, y ahora permanecen en sus hogares por el toque de queda a nivel mundial como medida preventiva para evitar la propagación del virus.

“Hablé hoy con ellas y las tres jugadoras están bien. Ellas están tranquilas y tomando las precauciones necesarias, y siguiendo las instrucciones de cada uno de los países donde se encuentran”, expresó Trabanco tras la comunicación con las atletas.

“Raimariely me indicó que la Liga Francesa de Voleibol se reunió ayer pero no tomaron una decisión sobre si suspender o concluir el torneo y empezarlo luego. Todo es especulativo porque no hay decisión final”, explicó el líder federativo local. “Ella (Santos) no tiene fecha fe regreso, porque está esperando que la liga tome una decisión”, agregó Trabanco.

Mientras que, en los pasados días, Noguera ha deleitado con su voz a sus amigos, familiares y seguidores, cantando y con guitarra en mano en sus redes sociales para mostrar que se encuentra en perfecto estado de salud y haciendo de la música su aliado en esta cuarentena.

“Nogueras está muy bien. El club la está ayudando en todo y no tiene ninguna prisa de regresar porque está segura. Están pendiente de ellas y en Grecia, el número de casos de Coronavirus se mantiene controlado; y más en la Isla de Santorini donde ella está”, indicó Trabanco.

En Italia, donde los números de muertos por COVID-19 son espantosos con una suma de más de 13,000 fallecidos hasta hoy, Santana se mantiene en Florencia sin bajar la guardia.

“Daly no tiene fecha de regreso tampoco. Sabe que su familia está preocupada, pero ella está segura y tomando todas las medidas de precaución”, dijo Trabanco.

Se detiene la Liga de Voleibol Superior Masculino

Por otra parte, el presidente federativo indicó que todo lo relacionado a la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) se tocará cuando termine el toque de queda que vive el país por el Coronavirus (COVID-19).

“Todo lo de masculino queda en suspenso”, señaló Trabanco. “Cuando el termine el toque de queda en Puerto Rico, entonces nos reuniremos con los apoderados de la Liga Masculina para discutir todos los asuntos y establecer fecha nueva para el Sorteo de Jugadores, fecha de inicio de la Liga, y todo lo demás”, apuntó.

“Todo dependerá cuando termine finalmente el toque de queda para evaluar todas las fechas. No podemos pensar que en dos semanas todo estará normal”, finalizó el endocrinólogo de profesión.