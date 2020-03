Un estudio dice que el coronavirus puede durar en superficies hasta por 3 días

Martes, 17 de marzo de 2020 Por CNN- Los detalles de un estudio que encontró que el nuevo coronavirus podría permanecer en superficies de plástico y acero inoxidable contaminadas por hasta tres días se publicó en el New England Journal of Medicine como una correspondencia al editor.

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, se publicó en línea la semana pasada.

Para el estudio, los investigadores compararon la «estabilidad de la superficie» del nuevo coronavirus con la del virus SARS-CoV-1, que provocó la epidemia de SARS que comenzó en 2002.

Los investigadores encontraron que el nuevo coronavirus podría detectarse en Cobre por hasta cuatro horas. Cartón por hasta 24 horas. Plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas.

Además, el coronavirus podría permanecer en los aerosoles, la suspensión de pequeñas partículas o gotitas en el aire, hasta por tres horas, según el estudio.

SARS-CoV-2, el nombre del nuevo coronavirus, y SARS-CoV-1 «fue similar al del SARS-CoV-1 en las circunstancias experimentales probadas», escribieron los investigadores en el estudio.

Los coronavirus son un gran grupo de virus comunes entre los animales. En casos raros, son lo que los científicos llaman zoonóticos, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos. Los investigadores han estimado que los coronavirus pueden permanecer en las superficies desde solo unas horas hasta más de una semana.

Un estudio publicado el mes pasado en The Journal of Hospital Infection descubrió que los coronavirus humanos, como el SARS, persisten en superficies inanimadas, incluidas superficies de metal, vidrio o plástico, durante un período de nueve días si esa superficie no se desinfectó .

Los investigadores continúan investigando cuánto tiempo puede durar el nuevo coronavirus en las superficies e incluso en el aire, dijo la Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa el lunes.